Mãe de Thayná fala sobre boatos em página sobre a filha

A mãe da menina Thayná, sequestrada em 17 de outubro, Clemilda de Jesus, divulgou um vídeo na noite de segunda-feira (6) em que fala sobre as acusações contra ela que surgiram nas redes sociais nos últimos dias.

Os boatos compartilhados insinuam que a vendedora tem envolvimento com crimes e contêm fotos, que seriam montagens, segundo Clemilda.

No vídeo, Clemilda fala que está recebendo mensagens com as acusações. Ela diz ainda que suspeita ser o acusado do sequestro ou alguém que esteja com ele que tenha começado a espalhar os boatos. “Eu não sei o que esse cara está querendo fazendo essas mensagens maldosas”, diz. “Aqui é só mais uma mãe desesperada querendo colocar esse cara no lugar dele”.

Assim como muitos internautas comentam, a vendedora também acredita que os boatos tenham surgido para mudar o foco do sequestro de Thayná que já completou 20 dias.

O vídeo de Clemilda foi divulgado em uma página do Facebook criada na segunda-feira. A página “Onde está a Thayná” já tem mais de 3 mil seguidores.