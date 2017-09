Mãe leva mais de 200 picadas de abelhas para proteger os filhos

Uma mulher de 25 anos e seus três filhos foram picados por abelhas no bairro Aparecida, em Cariacica, após as crianças mexerem em uma colmeia com uma vara de bambu.

A mãe, no intuito de proteger os filhos, recebeu mais de 200 picadas. Ela permanece estável e em observação em um pronto-atendimento, segundo a Prefeitura de Cariacica. Já os filhos, de 5, 8 e 13 anos, foram transferidos para o Hospital Infantil de Vitória.

Ainda segundo a prefeitura, o Samu foi acionado. Os pacientes, cujos nomes não foram divulgados, receberam os primeiros socorros no PA do Trevo de Alto Laje. Após fazerem o exame toxicológico e serem colocadas fora de risco, as crianças foram transferidas, com acompanhamento do Conselho Tutelar.

De acordo com médicos, é possível mensurar o número de picadas pela quantidade de ferrões que ficam na pele da vítima.

