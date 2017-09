Mãe que teve filhos gêmeos em material de construção recebe alta em Linhares

A dona de casa Jaquiele Silva, de 19 anos, mãe dos dois meninos gêmeos que nasceram em parto prematuro, ocorrido dentro de uma loja de material de construção, recebeu alta médica na manhã desta segunda-feira (04). O parto aconteceu na loja localizada na Avenida Filogônio Peixoto, a principal via pública do bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Estado.

Jaquiele estava internada desde a manhã da última sexta-feira (01), na enfermaria do Hospital Rio Doce, no centro da cidade, após o parto ter sido feito com o auxílio de uma família de comerciantes, já que não houve prazo de socorrer a grávida para a maternidade do hospital.

Ao sair do hospital na manhã de ontem, o casal foi recepcionado pela comerciante Marlizete Ferrari Scaldaferro, de 69 anos, que ajudou Jaquiele durante os momentos em que ocorreu o parto, dentro da loja de madeiral de construção.

com informações de Wilton Júnior