Magic Johnson e Samuel L. Jackson são confundidos com imigrantes na Itália

A lenda do basquete norte-americano Magic Johnson publicou uma foto ao lado do ator Samuel L. Jackson em seu Twitter, mostrando os dois de férias na Toscana, na Itália. Mas o que seria uma postagem aparentemente inofensiva acabou viralizando quando vários italianos compartilharam a imagem dizendo que se tratavam de dois imigrantes, gastando dinheiro recebido do governo com artigos de luxo.

“Sam e eu relaxando em um banco ontem em Forte dei Marmi, Itália. Os fãs começaram a fazer fila para tirar fotografias com a gente”, escreveu Johnson na rede social.

Internautas do país europeu que não reconheceram os dois famosos na imagem passaram a espalhar a história falsa de que eram dois imigrantes. Muitos adotaram tom de revolta contra políticas de imigração recentemente adotadas pelo governo italiano, como a doação de 35 euros a refugiados de guerra para necessidades básicas.

O humorista italiano Luca Bottura ironizou a situação compartilhando a foto com a legenda: “Os recursos de Boldrini (em referência a Laura Boldrini, presidente da câmara dos deputados da Itália e uma das defensoras de políticas abertas de imigração) estão sendo gastos em Forte dei Marmi, comprando Prada com nossos 35 euros. Compartilhe se você está indignado”.

Posteriormente, em seu Facebook, Bottura escreveu: “O meme foi compartilhado milhares de vezes. 40% das pessoas entendeu que era uma provocação, 30% ficou indignado e 20% pensou que era um meme racista, e que tinha falhado em reconhecer Samuel L. Jackson e Earvin Magic Johnson. Não vou revelar os outros 10%”.

Enquanto isso, em seu Twitter, Johnson seguiu compartilhando várias imagens de suas férias na Itália ao lado de Jackson. Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou sobre o caso.

