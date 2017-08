Mais de 400 mil trabalham menos que gostariam no Estado

Ainda sofrendo com reflexos da crise econômica, 433 mil pessoas do Estado que pertencem à força de trabalho — 14 anos de idade ou mais — estão subutilizadas no mercado.

O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do segundo trimestre do ano, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, o número representa pessoas desocupadas e subocupadas — que querem aumentar a renda com outro trabalho por insuficiência de horas, por trabalharem menos de 40 horas semanais e aquelas que estão fora do mercado de trabalho por motivos diversos.

“Seja porque têm filho ou familiar idoso para cuidar, ou até mesmo casos de doenças”, completou.

A quantidade de pessoas subutilizadas no Estado representa 19,9% do total da força de trabalho.

Embora seja menor que a média nacional (23,8%), a taxa cresceu em relação ao mesmo período no

ano passado — 17%. De positivo, a subutilização no Estado reduziu em relação ao primeiro trimestre

de 2017, que estava em 20,3%.

Para a economista Arilda Teixeira, o resultado da Pnad Contínua representa que a retomada do

crescimento econômico ainda não é comprovada na prática. “A abertura de vagas para trabalho não começou a ser revertida. Isso fica claro com o número de pessoas subempregadas, que querem trabalhar”, disse Arilda.

O CEO da Heach Recursos Humanos, Elcio Paulo Teixeira, afirmou que a porcentagem de subutilização está alta, mas condizente com o atual momento de crise. “As pessoas fazem bico e acabam aceitando propostas com baixa qualificação, para sobreviver”.

Elcio também destaca que o fator empregabilidade deve ser levado em conta. “Depende de quão competitiva é a pessoa para o mercado. Se a pessoa possui experiência, atualização e boa qualificação, a empregabilidade sempre será alta. Se não tiver cuidados para se manter empregado, momentos de crise como este podem levar a uma subutilização ou até mesmo ao desemprego”, concluiu.

Entenda

19,9% da força de trabalho No Estado

>De acordo com a pesquisa do IBGE, 433 mil pessoas do Estado estavam subutilizadas na força de trabalho, no segundo trimestre deste ano.

>O número representa 19,9% da pessoas na força de trabalho no Espírito Santo. No primeiro trimestre, a taxa era de 20,3%.

>A subutilização da força de trabalho se divide em três grupos:

>Desocupadas: ou pessoas desempregadas e que procuraram emprego até 30 dias antes da pesquisa.

>Subocupadas: pessoas que querem aumentar a renda com outro trabalho, por insuficiência de horas trabalhadas. Ou seja, elas trabalham menos de 40 horas semanais e querem trabalhar mais.

>Fora da força de trabalho, mas com potencial: pessoas fora do mercado de trabalho por motivos diversos, como doença, problemas familiares e até desmotivação.

No Brasil

>O país possui 26,3 milhões de trabalhadores subutilizados.

>A taxa de subutilização nacional foi de 23,8% no segundo trimestre.

>Redução: no primeiro trimestre, a subutilização representava 24,1% do total de pessoas.

Fonte: Pnad Contínua, do IBGE

Estado tem 282 mil desempregados

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua mostram que, em abril, maio e junho, 282 mil pessoas com 14 anos ou mais estavam desocupadas no Estado. Ou seja, são pessoas que estavam desempregadas, procuraram emprego nos 30 dias anteriores à pesquisa e estavam aptas a começar a trabalhar.

O número representa 13,4% da população na força de trabalho no Espírito Santo. Se comparado com o mesmo período do ano passado, a quantidade subiu em 48 mil desempregados. Porém, o Estado melhorou o quesito no ano. No primeiro trimestre, eram 294 mil desocupados. Em 2016, no segundo trimestre, eram 234 mil.

Já a média nacional passou de 13,7% no primeiro trimestre para 13% em abril, maio e junho. Há 13,4 milhões de desocupados.

“Esses resultados reforçam nossa expectativa. A modernização trabalhista trouxe segurança jurídica e mais otimismo para o setor produtivo, que está voltando a acreditar no País, voltando a contratar e ajudando na retomada da criação de empregos”, comentou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

Elcio Paulo Teixeira, CEO da Heach Recursos Humanos, destacou que a tendência é de melhora nos próximos anos. “O mercado tende a voltar a aquecer. De 2019 em diante, voltará ao padrão normal”, disse.

Reportagem de Caio Miranda