Plenário: Mais espaço para o PSB em Vitória?

Mais espaço para o PSB em Vitória?

O PSB, que com o PPS, reelegeu o prefeito Luciano Rezende para o comando da capital por mais 4 anos, parece não estar muito satisfeito com o espaço que ocupa na administração.

Hoje, os socialistas têm o vice-prefeito e o comando da Secretaria de Obras e Habitação, com Sérgio Sá, e a Secretaria de Transporte, com Tyago Hoffmann. Porém, o vereador Davi Esmael (PSB) tem pressionado para também ser secretário. Nos bastidores, ele chegou a cogitar ir para o lugar de Hoffmann, o que teria sido negado.

O objetivo de Davi seria ganhar visibilidade na secretaria para disputar, ano que vem, vaga à Câmara Federal. Ele nega que tenha feito pressão. “O PSB atuou junto com o PPS e quando a gente trabalha em grupo é normal colocar o nome à disposição. Não exigi secretaria. Ano que vem eu venho para federal numa dobradinha com meu pai (Esmael Almeida) que vem para estadual. O PSB precisa de nomes fortes para a Câmara”.

Estratégias para 2018

O ex-governador Renato Casagrande já tem admitido para outros líderes partidários que será candidato a governador no ano que vem.

Ele e a senadora Rose de Freitas fazem parte do mesmo grupo político e estão evitando falar quem será o cabeça de chapa ou se os dois vão disputar numa pulverização de candidaturas para forçar o 2º turno.

Torres da discórdia

Tem gerado confusão no interior do Estado a entrega de torres de telefonia móvel e de internet.

Prefeitos reclamam que secretários e deputados estão chamando adversários locais para as solenidades, o que tem gerado revolta e lamentações no Palácio Anchieta. Em Ibitirama e Rio Bananal as entregas deram o que falar.

Urna de lona, voto secreto e concentrado

A eleição para formar a Executiva e o Diretório do PSDB capixaba será no próximo sábado e contará com urnas de lonas e voto secreto – o que dá margens para traições de última hora.

A votação, que vai das 9 horas às 13 horas, será em Vitória, no Cerimonial Oásis, que fica no bairro de Santa Lúcia. Não haverá votação no interior. O resultado deve sair até as 15 horas do mesmo dia.

Só na folga!

O deputado federal Carlos Mannato disse que a Câmara Federal vai trabalhar durante toda esta semana, de segunda à sexta-feira, em vez das tradicionais sessões de terça à quinta. O “trabalho duro” não é motivado pela contribuição social, mas para folgar 10 dias na próxima semana, por conta do feriado.

Mais confusão no ninho tucano da Serra

Parece que não é só o deputado estadual Bruno Lamas que está com birra com o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Vandinho Leite. Gente do próprio partido de Vandinho (PSDB) também.

Uma postagem supostamente do secretário-geral do PSDB da Serra, Charles de La Vega, chamando Vandinho de traidor, circula pela internet. Há até uma “Associação de Vítimas de Vandinho (Aviva)” criada nas redes sociais.

Segurança em debate

O presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luís Antônio Boudens, estará em Vitória na próxima quinta-feira. Ele participa do 1º Congresso sobre Segurança Pública: “O Novo Pacto Reformista da Sociedade Brasileira na Estruturação da Defesa Social”, na Ufes, às 19h.

Sonho meu

O deputado federal Carlos Mannato, quer fechar o Álvares Cabral para ato público de Jair Bolsonaro, dia 14.

Leilão de veículos

O Detran promove, até o dia 16, um leilão com 199 veículos, entre carros, caminhões, motos e micro-ônibus. O valor dos lances varia entre R$ 90 e R$ 11,9 mil e são feitos no portal do Superbid. Os veículos estão na Serra.

Contra as drogas

Foi aprovado projeto do deputado Bruno Lamas que prevê campanhas de conscientização contra as drogas em shows, eventos culturais e eventos com aglomeração de pessoas.