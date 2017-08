Manifestantes marcham pelas ruas de Barcelona contra o terrorismo

Milhares de manifestantes foram às ruas de Barcelona exibindo uma faixa “No Tinc Por” (“Eu não tenho medo”, em catalão) em protesto contra a violência após os atentados jihadistas que deixaram 15 mortos no último dia 17.

Equipes de emergência, taxistas, policiais, bombeiros, empresários, comerciantes e moradores que socorreram as vítimas marcharam pelas ruas da catalunha pedido paz.

“Vamos encher as ruas de paz e liberdade”, pediu a prefeita de Barcelona, Ada Colau.

Autoridades centrais, regionais e locais da Espanha estão tentando enviar uma imagem de unidade. O rei Felipe 6º também se juntou aos manifestantes.

Mesmo assim, alguns cidadãos assobiavam, demonstrando descontentamento no papel do rei de vender armas a países como a Arábia Saudita, acusados de vínculos com o islamismo radical.

Reportagem: Folhapress