Manual do novo chique no trabalho

A consultora de moda Gloria Khalil lança livro e defende que as pessoas tenham guarda-roupa específico, que respeite seu estilo e exigências da empresa

Em um período de grande competitividade no mercado de trabalho, muita gente ainda acredita que um bom currículo é o grande diferencial. Mas, para Gloria Kalil, imagem fala tanto quanto competência.

Em seu novo livro, “Chic Profissional – Para Circular e Trabalhar no Mundo Globalizado”, a jornalista e consultora de moda e etiqueta explica que ser chique, na atualidade, é buscar um equilíbrio entre aparência e conteúdo.

Assim, se vestir bem, respeitando seu estilo, precisa estar alinhado com o que se espera de um bom profissional: que ele se adeque às exigências de um mercado global.

Mas como saber se o que usa é chique? Por exemplo, dá para trabalhar de terno preto e gravata preta? Nem pensar!

“Ficará totalmente over, até numa empresa formal. Pode ser sucesso em uma festa”, diz Gloria, que destaca: “O guarda-roupa de trabalho não é igual ao de lazer nem é igual ao social. É um guarda-roupa à parte. Não deve ser fashion, como podem ser suas produções sociais, nem ‘relax’, como serão suas roupas de lazer”.

Para que sua aparência esteja em “sintonia” com o trabalho, ela recomenda até pesquisar o “dress code” (código de vestir) da empresa onde fará sua próxima entrevista de emprego.

Para a consultora, o mundo profissional caminha para a informalidade, como o estilo dos multimilionários Mark Zuckerberg e Steve Jobs. Abaixo, ela dá algumas dicas.

.

Elegância

A advogada da Área de Família Thiêzy Menegassi, 42, procura se vestir de acordo com o que a profissão exige. Por se identificar com estilo mais formal, isso é algo fácil.

“Prefiro roupas com tons sóbrios. Para trabalhar, procuro roupas que mantenham certa elegância e seriedade, pois a minha profissão pede esse comportamento”.

Mas ela ressalta que, no meio jurídico, muitas coisas mudaram. “As pessoas estão mais libertas das formalidades. O que se espera é bom-senso e decência”.

.

“Sou meu outdoor”

Azul, rosa, verde, roxo e vermelho. As cores não são impedimento para compor o visual da colorista profissional Mirian Mezerry, 29 anos.

Antes ostentava um visual mais tradicional, hoje, como forma de popularizar seu trabalho e dar mais segurança às clientes na hora de colorir as madeixas, Mirian procura sempre retratar seu profissionalismo na própria cabeça: “Sou meu outdoor”.

E a irreverência continua na roupa?

“A aparência informal só se destaca por conta das cores do cabelo serem sempre diferentes, mas minhas roupas são mais formais. Gosto de estar bem vestida”.

.

Liberdade

Para tornar o ambiente mais agradável para os funcionários, a empresa de publicidade Danza criou o Dia Pet, onde se permite a circulação de bichos de estimação.

E bem alinhado com a personalidade da empresa está o coordenador de núcleo digital Marcos Rezende, 32, ao lado do pastor-branco suiço, Loki.

Segundo ele, o animal no trabalho faz o dia ficar mais leve. E essa informalidade também se revela em suas roupas despojadas.

“Aqui temos liberdade. A criatividade se vê na maneira de se vestir e é positivo”, diz.

.

Formal

Para advogados, funcionários públicos, executivos, gerentes de banco, secretários de diretoria e presidentes de empresas.

Dicas

Para mulheres, roupas bem cortadas, blazers da moda, cores neutras, saias na altura do joelho, decotes mais fechados, calças confortáveis e não tão justas. Para dar personalidade ao look, abuse de acessórios coloridos, como lenços e bijuterias, e capriche em sapatos e bolsas, que não precisam ser conjunto.

Para homens, gravata é indispensável. Ternos devem ser sóbrios, longe de modismos, como silhuetas muito ajustadas, calças curtas ou sapatos sem meias. Ternos cinza e marinho o ano todo, podendo usar cáqui e bege no verão. Evite ternos pretos, coloridos e marrom (lembra sujeira). Camisas brancas, azuis, listradas e xadrez miúdo, sem cores fortes ou cheias de detalhes em punhos e golas. Nada de meia branca!

.

Informal

Para publicitários, jornalistas, agentes de viagem, professores, bancários, assessores de marketing, corretores de imóveis, arquitetos.

Dicas

Para as mulheres, evitar tops e blusinhas que deixam a barriga de fora, roupas de academia, decotes, fendas e transparências, lingerie aparecendo, saias curtas ou muito justas, looks de balada e étnicos, jeans rasgados e detonados, calças muito justas, botas com esporas e muito enfeitadas.

Para os homens, camisas polo, jeans, xadrez e de listras, sem grandes padronagens e cores fortes; blazer; parcas e jaquetas em jeans, brim, náilon, camurça e couro; calças cinzas de flanela no inverno; calças de brim e gabardine no verão. Cores: marinho, cáqui e bege. Jeans escuros e sem enfeites. Mocassins e sapatênis.

.

Superinformal

Para funcionários de produtoras de vídeo, empresas de internet, start-ups, agências de publicidade e mundo artístico.

Dicas

Para homens e mulheres, é o reino de cabelo cor-de-rosa, shortinho, regatas “podrinhas” com frases, coturnos, maquiagem pesada e da moda “sou moderna”.

Fonte: “Chic Profissional”, de Gloria Khalil.

.

Reportagem de Cristina Oliveira para o jornal A Tribuna do dia 13/08/2017