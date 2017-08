Máquina de vender flores é instalada no aeroporto

A curitibana Esalflores, maior floricultura e garden center do sul do Brasil, acaba de implantar sua pioneira máquina de flores na cidade de Vitória. A criação exclusiva, com funcionamento que lembra uma máquina de refrigerantes, está instalada no Aeroporto Internacional Eurico de Aguiar Salles e foi desenvolvida na Itália por meio de uma parceria com a maior empresa do mundo em tecnologia para vending machine.

Além do Aeroporto de Vitória, em pouco mais de um ano, a máquina já chegou a 27 aeroportos brasileiros, além de shoppings, rodoviárias e outros espaços de grande movimentação.

Para fazer a compra, o cliente precisa apenas escolher a flor e passar o cartão de crédito ou débito. A Flower Machine disponibiliza 80 buquês de flores nacionais e importadas que podem ser adquiridas com agilidade e segurança. “Em pouco mais de um minuto, o cliente escolhe sua flor, paga no cartão e retira o pedido, com opções a partir de R$ 8,90”, detalha Bruno José Esperança, diretor geral da Esalflores.

Para garantir a qualidade das flores, a Flower Machine possui um sistema especial de refrigeração que consegue simular o mesmo ambiente de uma câmara fria profissional, mantendo os arranjos bonitos e saudáveis por mais tempo. Sendo assim, a empresa curitibana consegue cumprir todos os seus objetivos entregando um produto de excelente qualidade de maneira prática.

“Para chegarmos ao modelo final da Flower Machine, passamos por alguns meses de experiência, estudos e modificações. A nossa grande preocupação era encontrar uma forma para garantir a qualidade das flores, pois elas ficam acondicionadas dentro de uma máquina. Com o sistema de refrigeração exclusivo, conseguimos superar esse problema para oferecer um serviço pioneiro e de excelência. Além disso, a máquina ganhou o recurso da telemetria, tecnologia que possibilita, por exemplo, a gestão e o acompanhamento de necessidade de reposição de estoque a distância”, completa Bruno José Esperança.