Maré seca atinge litoral do sul do país

O mar recuou tanto no litoral sul do Brasil nos últimos dias com provocou prejuízo. Em alguns pontos de Santa Catarina a faixa de areia está até 50 metros maior. Esse fenômeno tem o nome de maré seca e atingiu o litoral de São Paulo até o Rio Grande do Sul.

O recuo do mar se dá por causa do vento forte e constante, com rajadas de até 80 quilômetros por hora, que empurra a água da beira da praia em direção ao alto mar. É um fenômeno raro no Brasil e depende da combinação de vários fatores.

Segundo Climatempo, o mar voltou a avançar em direção ao continente e até esta quarta-feira (16) a situação das praias do sul do país deve voltar ao normal. O Climatempo também informou que não há risco do mesmo fenômeno atingir o Espírito Santo.

Prejuízos

Em Santa Catarina, por exemplo, pelo menos 300 embarcações ainda estão encalhadas. Com o mar bastante agitado, os cinco portos do estado estão fechados desde sexta-feira (11). Apenas em Itajaí, o prejuízo acumulado é de cerca de R$ 700 mil.