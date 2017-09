Marília Mendonça diz que não escuta sertanejo para não fazer ‘mais do mesmo’

Você acha que para compor suas “sofrências”, a sertaneja Marília Mendonça fica precisa ficar horas e horas ouvindo hits do gênero? “Não escuto sertanejo. Senão, eu vou fazer mais do mesmo”, disse a cantora que afirmou estar trabalhando em novas letras. “Voltei a compor esses dias que peguei no violão. Tinha um ano que eu não fazia uma música.”

A cantora é convidada desta segunda (4) do programa de Danilo Gentili, o “The Noite”, em novo horário. A atração vai ao ar na TV Tribuna/SBT a partir das 23h45. À atração, a cantora também afirmou que “se acha muito boa para escrever”. Para a artista, “o mais difícil é a melodia.”

Término de namoro

Marília terminou recentemente o namoro de dois anos com o empresário Yugnir Ângelo. Agora solteira, diz estar “renovando os contatos com amigos, querendo viver mais”.

“Estava sentindo necessidade de regar outros tipo de relacionamento: minhas amizades, o contato com as pessoas, ouvir histórias.”

A Gentili, a cantora desmentiu uma história que circulou nas redes sociais de que, por causa do namoro, teria comprado uma fazenda. Segundo ela, o ex estava apenas a acompanhando quando ela fez a compra.

Agência Folhapress