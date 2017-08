Menina de três anos morre após cair de prédio em Vila Velha

Uma menina de três anos morreu após cair do terraço de um prédio de três andares na Prainha da Glória, em Vila Velha, nessa segunda-feira (21).

Débora Vitória dos Santos brincava com os irmãos, de 2 e 5 anos, no terraço enquanto a mãe lavava roupas no mesmo local.

Segundo a polícia, a menina subiu em uma mesa e se debruçou na mureta do terraço. Quando a mãe a viu, a criança já estava caindo e ela não conseguiu fazer nada. Acredita-se que Débora subiu na mesa utilizando uma botija de gás que estava perto do móvel.

O acidente aconteceu às 16h. A menina chegou a ser resgatada e levada ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, mas morreu por volta das 18h. Ela teve afundamento de crânio.

A reportagem completa sobre caso você lê na edição desta quarta-feira (23) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Keyla Cezini, com informações de Simony Giuberti