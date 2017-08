Meningite preocupa pais em Vila Velha

Pais e funcionários da Unidade Municipal de Ensino Infantil Professor Jurandyr Mattos Griffo, em Soteco, Vila Velha, estão preocupados com o risco de um surto de meningite na creche. Dois alunos foram diagnosticados com a doença, que pode ser transmitida com facilidade por gotículas de saliva ou secreções de tosse e espirro espalhadas no ar.

A coordenação da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Vila Velha informou que já compareceu à Unidade Escolar e prestou todos os esclarecimentos e orientações aos pais e professores e que foram adotados os procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde.

Segundo a vigilância, o primeiro aluno infectado teve meningite meningocócica, mas passa bem e já teve alta hospitalar. O segundo caso, um aluno com meningite viral, foi medicado e também passa bem. Não foram necessárias medidas de isolamento ou fechamento do estabelecimento de ensino.

Causada por vírus, bactérias, fungos ou outros processos inflamatórios, a meningite é uma inflamação nas meninges, membranas que envolvem o cérebro. A doença pode ser fatal ou deixar graves sequelas como lesões mentais, motoras e auditivas. Entre as medidas para evitar a meningite estão: evitar aglomerações, manter os ambientes ventilados e ter atenção com a higiene. Também é possível receber a vacina contra alguns tipos da versão bacteriana da doença.

Rayza Fontes