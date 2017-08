Menino de dois anos tem leucemia diagnosticada após manchas no corpo e sonolência

Com apenas dois anos e oito meses, o pequeno Klebinho já enfrenta uma dura batalha na vida: a luta contra a leucemia. Depois de muitas manchas no corpo e sonolência, a mãe dele decidiu levá-lo para acompanhamento médico. Com a realização de exames, veio a confirmação da doença e o início do tratamento por quimioterapia.

O caso de Klebinho ressalta a importância do diagnóstico inicial da doença. Segundo os especialistas, cerca de 60 crianças do Estado enfrentam a leucemia.

