Merendeira é encontrada em Guarapari após passar 24 horas desaparecida em trilha

A merendeira de 64 anos que desapareceu na região de Buenos Aires, em Guarapari, na tarde de domingo (13) durante uma reunião da família em comemoração ao Dia dos Pais, foi encontrada na tarde desta segunda-feira (14) por policiais militares que seguiam para uma ocorrência na zona rural.

Antônia do Nascimento passou quase 24 horas caminhando dentro da mata fechada. Ela foi encontrada muito debilitada, com muitos arranhões pelo corpo e os pés bastante machucados.

As buscas começaram após a família ter dado falta da idosa. “Era um dia em família na região de Buenos Aires. Ela (a idosa) saiu para ir fazer xixi na mata e não voltou mais. Procuramos por toda a parte, mas não encontramos, só então o Corpo de Bombeiros foi acionado”, relata a amiga e professora Ana Maria Brilhante, 51.

Na noite de domingo, as buscas se estenderam até as onze horas da noite. “As primeiras buscas foram realizadas pelos familiares, mas sem resultados, nós fomos acionados por volta das seis horas da noite. Inicialmente, a equipe de Guarapari veio e encontrou na trilha, o celular e os chinelos dela”, esclarece o major Ferrari, do Corpo de Bombeiros.

A equipe de busca e resgate com cães dos bombeiros chegou ao local durante a madrugada. Além das sandálias e o celular, nenhuma outra pista foi encontrada. Os policiais militares Soldado Cavalcanti e Cabo Costa que seguiam para a estrada que liga Buenos Aires à Cachoerinha para uma ocorrência de carro abandonado viram quando uma senhora saiu da mata. “Nós tínhamos conhecimento da ocorrência de uma senhora desaparecida na região. Quando a avistamos, fomos em direção a ela para perguntar sobre o desaparecimento e ela prontamente já foi respondendo que estava desaparecida desde o dia anterior”, explicaram os militares.