México e Japão garantem vaga para a Copa do Mundo 2018, na Rússia

O México é o quinto participante da Copa de 2018 confirmado. Depois de Brasil, Irã, Japão e, é claro, a anfitriã Rússia, foi a vez do time da Concacaf Tri carimbar o passaporte nesta sexta-feira, com uma vitória sobre o Panamá por 1 a 0, em casa, pela sétima rodada do hexagonal final da eliminatória.

Hirving Lozano fez o único gol da partida no estádio Azteca aos 8min do segundo tempo. O atacante, que havia entrado em campo dois minutos antes na vaga de Jürgen Damm, aproveitou jogada de José Corona pela esquerda e completou de cabeça para o fundo da rede.

Com o resultado, o time comandado por Juan Carlos Osorio foi a 17 pontos na liderança e, a três rodadas do fim, até pode ser alcançado por Estados Unidos e Honduras, que aparecem na terceira e quarta colocações, respectivamente, com oito pontos cada. Porém, como ambos se enfrentam na próxima jornada, um deles pode até passar os mexicanos, mas não os dois.

Apenas os três primeiros do hexagonal vão diretamente ao Mundial, enquanto que o quarto disputará a repescagem contra uma seleção da Ásia.

Japão

A seleção japonesa está garantida na Copa do Mundo de 2018. Nesta quinta-feira (31), a equipe nacional venceu a Austrália por 2 a 0, com gols de Takuma Asano e Yosuke Ideguchi, em Saitama, e confirmou sua vaga para a competição internacional.

O Japão abriu o placar aos 41min do primeiro tempo. Yuto Nagatomo cruzou da esquerda, e Asano teve calma para colocar a bola e marcar a favor dos asiáticos. Mais tarde, aos 38min do segundo, a seleção voltou a marcar com Yosuke Ideguchi, que cortou da esquerda e acertou belo chute no ângulo do goleiro australiano.

A vitória levou o Japão aos 20 pontos no grupo B, contra 16 de Arábia Saudita e Austrália. Como resta apenas uma rodada das Eliminatórias Asiáticas, a seleção não pode mais ser alcançada. Os dois primeiros colocados se garantem na Copa, e o terceiro vai para repescagem.

