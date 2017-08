Ministério Público realiza nova operação contra fraude no comércio de café

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) deflagrou nesta sexta-feira (25) a Operação “Café Fraco”, para desarticular uma organização criminosa que, mediante fraude e utilizando máquinas de pilar café adulteradas, vem causando grandes prejuízos a diversos produtores de café dos Estados do Espírito Santo e de Minas Gerais.

Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão temporária (com prazo de cinco dias e prorrogável por igual período) e dois mandados de condução coercitiva, todos deferidos pelo Juízo de Muniz Freire.

Participam da operação quatro promotores de Justiça, 50 policiais militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e de outras unidades operacionais.

No início do mês foi realizada a Operação Torrefação, que contou com ações na Grande Vitória e nos municípios de Linhares, Colatina, São Roque do Canaã, Rio Bananal e Marilândia.