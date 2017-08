Moradores de 18 bairros à espera de postos de saúde

Dos 26 postos de saúde prometidos pelas prefeituras e previstos para serem inaugurados ou começarem a ser construídos em 2014, 18 ainda não foram entregues na Grande Vitória.

Eles estariam em bairros como Ilha de Santa Maria, em Vitória; São Torquato, em Vila Velha; e Jacaraípe, na Serra.

Em Vila Velha, sete bairros ficaram sem as unidades de saúde prometidas. Apenas uma obra prometida pela gestão passada foi levada à frente, que foi o atendimento especializado na Prainha.

A atual gestão informou que a UPA Riviera da Barra e o Caps I, em Jabaeté, foram retomados. Além disso, afirmou que já há verba garantida para a construção de três novas unidades de saúde – São Torquato, Divino Espírito Santo e Vila Batista – até o final do mandato.

Em Vitória, apenas a unidade de Ilha de Santa Maria foi prometida e ainda não foi concluída. Segundo

a secretária de saúde de Vitória, Cátia Lisboa, ela deve ser entregue no primeiro semestre de 2018.

Na Serra, sete unidades prometidas não foram entregues. A subsecretária de Saúde, Cristiane Stem, afirmou que, com a crise e os atrasos de verbas federais, houve o adiamento de algumas obras.

Já em Cariacica, quatro unidades não foram entregues. A UPA de Flexal deve ser entregue em dezembro de 2018 e a unidade de saúde de Nova Rosa da Penha II, até o final deste ano.

Como anda o cronograma das obras

Vitória

O que foi prometido

>Três unidades de saúde até 2014: Morro do Alagoano, Itararé e Fonte Grande. Em 2015, estava prevista a conclusão da Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria e a reforma do PA de São Pedro.

O que foi feito

>As unidades de saúde de Morro do Alagoano, Itararé e Fonte Grande foram concluídas. A unidade de Ilha de Santa Maria deve ser concluída no primeiro semestre de 2018.

Vila Velha

O que foi prometido prometido

>Seis unidade de saúde estavam previstas: Santa Rita, Cocal, São Torquato, Vila Batista, Divino Espírito Santo e Glória.

O que foi feito

>A prefeitura informou que algumas obras foram paralisadas ainda no governo passado. A atual gestão

retomou os convênios da UPA Riviera da Barra e do Caps I em Jabaeté.

>Além disso, já existem projetos para a construção de três novas unidades de saúde (São Torquato, Divino Espírito Santo e Vila Batista).

Serra

O que foi prometido

>Sete unidade deveriam ser construídas a partir de 2014 em Jardim

Guanabara, Laranjeiras, José de Anchieta II, Vista da Serra, Chácara Parreiral, Jardim Tropical e Jacaraípe.

>Outras quatro unidades deveriam ser concluídas em 2014: os postos de saúde em Nova Carapina II,

Serra-Sede e São Marcos; além da UPA de Portal de Jacaraípe.

O que foi feito

>As unidades de Jardim Tropical, Nova Carapina II e São Marcos foram entregues. Estão em fase de projetos as unidades de José de Anchieta II, Parque das Gaivotas e Parque Residencial Laranjeiras. Deve ser licitada a unidade de Jardim Guanabara, que atenderá a Serra-Sede. Devem ser entregues em 2018 a UPA de Portal de Jacaraípe e em 2020 o Hospital Materno Infantil, em Laranjeiras.

Cariacica

O que foi prometido

>A prefeitura prometeu construir uma unidade de saúde em Vila Graúna, além de um Centro de Especialidades Médicas em Jardim América e um Pronto-Atendimento em Flexal.

O que foi feito

>A UPA de Flexal deve ser entregue em dezembro de 2018. A construção de uma unidade no bairro Vila Graúna foi cogitada para ser feita com recursos próprios, mas com a crise deixou de ser viável. O Centro de Especialidades Médicas está em fase de análise.

