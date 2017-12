Moradores denunciam abandono de parques municipais

Áreas de lazer viram sinônimo de risco para moradores de vários bairros de Vitória, Vila Velha e Cariacica

O que deveriam ser espaços para prática de atividades físicas e de lazer para adultos e crianças virou sinônimo de abandono e risco para os moradores de vários bairros da Grande Vitória.

Em um giro realizado pela equipe de reportagem, o cenário encontrado foi de sujeira, equipamentos danificados e muita reclamação por parte dos moradores de Vitória, Vila Velha e Cariacica.

A insatisfação do aposentado Walter Guedes, de 60 anos, é com a situação do campo de futebol do Parque Pedra da Cebola, em Vitória. Ele contou que aguarda por melhorias no local há quase 20 anos.

“Nos últimos três anos, o que tivemos foram apenas promessas da prefeitura. Inclusive, chegaram a fazer uma solenidade, onde apresentaram uma licitação para instalação de grama sintética no campo, mas até hoje nada do que foi prometido foi feito”, disse, decepcionado.

Mesma situação de abandono foi encontrada em Vila Velha. Na Praça Agenor Monteiro, em Itapuã, o cenário encontrado pela equipe de reportagem foi de sujeira, mato e alambrados da quadra de esportes danificados.

No município, a situação fica ainda mais complicada na praça do bairro Parque das Gaivotas. Lixo, brinquedos quebrados no meio da área de lazer, e animais mortos na areia, que deveria ser usada para diversão das crianças, formavam a paisagem do local.

A dona de casa Gláucia Márcia Lopes, 44, lamenta a situação do local, que era a única opção de diversão para os filhos e sobrinhos.

“Além das estruturas dos brinquedos que ainda funcionam estarem comprometidas, é perigoso pegar alguma doença nessa área suja e com animal morto”, lamentou.

Em Cariacica, as reclamações em torno dos espaços de lazer não são diferentes das encontradas nos demais municípios da Grande Vitória.

No bairro Tabajara, tanto na área de lazer quanto na quadra de esportes localizada na praça do bairro, é possível identificar problemas e ouvir reclamações de moradores.

A doméstica Cláudia Martins de Jesus, 39, revelou que a limpeza do local é realizada pelos próprios moradores do bairro, que se dizem cansados de esperar por intervenções da prefeitura.

“Se não fossem os moradores preocupados com o bem-estar, o local estaria pura sujeira, e mato por todo lado”, contou.

Limpeza feita por moradores

Lixeiras danificadas, mato e alambrado da quadra de esportes quebrado. Essa é a situação da praça do bairro Tabajara, em Cariacica. Além desses problemas, os moradores contaram que a limpeza do local é feita por eles, que não aguentam ver o local abandonado pela prefeitura.

Brinquedos quebrados

Na praça do bairro Parque das Gaivotas, Vila Velha, os brinquedos quebrados foram deixados na mesma área que deveria ser usada pelas crianças. Na quadra de esportes, os alambrados estão danificados, impossibilitando a realização de jogos com segurança. Já na areia do parque de diversão, as crianças que desejarem brincar têm que dividir espaço com fezes, lixo e animais mortos.

Praça em Itapuã

Em Itapuã, Vila Velha, na Praça Agenor Moreira, as crianças que ainda utilizam o local para se divertir, encontram o espaço sujo e sem segurança, com os alambrados danificados. As calçadas irregulares apresentam um risco para quem caminha pela região. A ausência de lixeiras é refletida na quantidade de lixo pelo chão.

Buracos na pista de skate

Em Vitória, skatistas correm o risco de se machucar com os buracos das pistas da Praça dos Namorados. Na quadra de tênis, o desnível do solo, os alambrados quebrados e a sujeira afastam os moradores da região.

Prefeituras afirmam que fazem manutenção

Mesmo com diversos problemas encontrados e moradores insatisfeitos, as prefeituras de Vitória, Cariacica e Vila Velha dizem que fazem a manutenção regular nos locais citados na reportagem.

Questionada sobre a promessa de melhorias no campo de futebol do Parque Pedra da Cebola, a Prefeitura de Vitória respondeu, por meio de nota, que faz a manutenção das praças e parques em caráter permanente e sob demanda.

Sobre a Praça dos Namorados, a prefeitura informou que concluiu em agosto os reparos nos alambrados e nas muretas da quadra de futebol de areia. Disse que a área de skate também recebeu atenção da equipe, que refez o alambrado danificado.

Nas praças Agenor Moreira, em Itapuã, e do Parque das Gaivotas, a Prefeitura de Vila Velha esclareceu que realizou ações de infraestrutura em junho e julho deste ano, mas que novas intervenções estão previstas nestes locais.

Por nota, a prefeitura disse que há um projeto em estudo de nivelamento de calçadas, colocação de novos alambrados, troca de equipamentos dos parques e renovação da iluminação em alguns pontos.

Em Cariacica, a prefeitura informou que trocou recentemente as lixeiras e que a limpeza é realizada conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Reportagem especial de Vinícius Nascimento para o jornal A Tribuna do dia 08/12/2017