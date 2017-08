Morte de evangélica a tiro provoca novo protesto e engarramentos Especial 01a

A morte da doméstica Maria D’Ajuda Anastácio Gonçalves, 39 anos, na noite de quinta-feira (17) revoltou moradores de Joana D’Arc e região. Maria voltava da igreja e estava com a sobrinha de 2 meses no colo quando foi atingida por um tiro nas costas. Até o momento, o caso é tratado como uma bala perdida.

A revolta pela morte fez os moradores irem para a rua na manhã desta sexta-feira (18) e no fim da tarde. Cerca de 20 moradores interditaram os dois sentidos da rodovia Serafim Derenzi na altura do Parque Barreiros, em São Cristovão, causando retenção no trânsito na região e engarrafamento na avenida Maruípe. Pela manhã, os manifestantes interditaram a rodovia 4h30 até 7 horas.

Maria teria sido atingida por um disparo durante um ataque de bandidos. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu.