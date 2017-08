Motorista arrasta ciclista no capô de carro por 5 km

Um motorista atropelou e matou um ciclista, que foi arrastado por 5 km no capô do carro, no limite entre as cidades de Osasco e São Paulo, no início da noite dessa quarta-feira (30). Após o acidente, o motorista fugiu sem prestar socorro.

Gilmar Barbosa da Mata, 45, estava pedalando pela avenida das Nações Unidas, em Osasco (Grande São Paulo), quando foi atropelado por um Renault Clio, por volta das 18h. Com o impacto da batida, o ciclista foi arremessado sobre o capô do carro e tentou segurar-se.

Segundo a Polícia Civil, o motorista não parou e continuou dirigindo o carro por cerca de 5 km até o viaduto do Cebolão, em São Paulo, onde o ciclista caiu. Ele fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

Uma testemunha disse à polícia que viu o momento em que o carro passou pela avenida com o homem segurando no capô. Ela falou para a polícia que não conseguiu anotar as placas do veículo.

Policiais militares, bombeiros e Samu chegaram ao mesmo tempo ao local do acidente. O ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local na véspera de seu aniversário de 46 anos.

O delegado do 91º DP (Vila Leopoldina) registrou o boletim de ocorrência como homicídio doloso, quando há intenção de matar. A polícia ainda procura pelo motorista.

Reportagem: Martha Alves (Folhapress)