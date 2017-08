Motorista de Transcol é preso por abusar de enteada asmática

Um motorista do Transcol, 48, foi preso no início da tarde desta quarta-feira (23) enquanto trabalhava no Terminal de Laranjeiras, na Serra. Ele é acusado de estuprar a enteada, que tem sérios problemas de asma e usava aparelho de traqueostomia para facilitar a respiração.

De acordo com o titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, a vítima tinha 13 anos quando sofreu os abusos, iniciados em 2015, em Cariacica. Ainda segundo o delegado, o agressor se aproveitava da ausência da mãe, 45, que trabalha como chapeira no período da tarde. “Os abusos começavam no período da tarde, logo quando a mãe da criança saia de casa para trabalhar. A criança ia dormir e ele a tirava do quarto e levava para a sala para cometer os abusos”, destacou.

Mas, as cenas de crueldade não paravam por aí. De acordo com o delegado quando a mãe da adolescente chegava do trabalho de madrugada, o agressor novamente cometia o crime. “A mãe tomava remédios para dormir e o acusado se aproveitava do sono profundo da mulher, com quem era casado há quatro anos”, frisou.

Cometer os abusos sexuais não foi o suficiente para traumatizar e destruir a infância da vítima. Diante disso, o acusado também resolveu tirar fotos nuas da enteada. O delegado afirma que, a mãe viu as imagens no celular, e o acusado jurou que nunca mais repetiria os abusos. “No primeiro momento, eles brigaram, e o agressor foi morar na casa da irmã dele e a enteada na casa da irmã mais velha. Ficaram distantes durante uma semana. Depois, a família se reuniu para conversar sobre o caso. O acusado foi perdoado”, destacou.

Porém, as promessas do agressor foram em vão e, segundo o delegado, os abusos continuaram, e o acusado confirmou novamente as ações. A vítima resolveu falar com a irmã mais velha,19, que fez a denúncia no dia 4 de agosto. “O comportamento dela mudou, ficou aterrorizada e faz acompanhamento psicológico. O problema de asma se agravou, pois interferiu no tratamento da doença”, disse a irmã.

O acusado, que negou o crime, foi autuado por estupro de vulnerável. Caso condenado, pode pegar de 8 a 15 anos de prisão. Ele foi encaminhado para o Presídio Estadual de Vila Velha.

Juliano Viana