“Mudar não é fácil, mas é necessário e urgente”

“Conhecer a si mesmo é o grande desafio, só assim conheceremos o outro”. Foi em torno desta reflexão que a psicóloga Jeanine Rolim conduziu sua palestra com o tema “Relacionamento interpessoal nas escolas – otimizando o clima organizacional”, realizada nesta sexta-feira (25), durante o 7º Congresso Educacional das Escolas Particulares do Espírito Santo, que aconteceu no Centro de Convenções de Vitória.

A palestrante explicou que nós somos nossos próprios síndicos e administradores. “Conversar sozinho é absolutamente normal e saudável e é nessa fala interna que aprendemos a nos reconhecer”, afirma Jeanine, que ainda explicou que o ser humano é formado por três elementos: o temperamento, que vem de fábrica, herdamos de nossos pais, é biológico, genético. É a forma natural como se reage aos estímulos. A personalidade é o segundo elemento, que tem relação com o ambiente, vem de fora e é passível de se trabalhar com mais facilidade. E por último vem o caráter, que é construído a partir das experiências.

Ela explicou que o que afirmamos para a crianças, sejam filhos ou alunos, é tomado como verdade. A criança cresce acreditando que ela é aquilo que contaram e modificar isso depois é muito trabalhoso, porém possível. “Se o que disseram sobre nós foram coisas boas, vai se construir uma autoestima positivista, que é um conceito da psicologia. Com certeza todos temos arranhões na autoestima, o que gerou conceitos equivocados. Mudar não é fácil, desconstruir um hábito também não, mas é necessário e urgente nesta sociedade frágil e doente”, concluiu.