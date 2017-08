Mulher agredida pelo marido ataca policiais que o prenderam

Uma mulher, 22 anos, foi agredida pelo marido e acabou detida após agredir os policiais que foram ajudá-la. O caso acontece na noite de sábado (19) no bairro Conceição, em Linhares.

Os policiais localizaram o casal próximo da Igreja Católica da região. A mulher estava caída no chão, com escoriações no joelho e na mão esquerda, apresentando ainda sinais de embriaguez.

Ela contou aos policiais que o marido havia lhe dado chutes por ciúme, o que a fez cair e se machucar. Após o relato, os policiais deram voz de prisão ao marido.

A jovem se descontrolou ao saber que o marido seria preso e agrediu os policiais com xingamentos. Ela ainda deu um tapa no rosto de um soldado.

Após a agressão, a mulher também foi detida. O casal foi levado para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.