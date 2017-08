Mulher é agredida por não voltar do serviço na hora que o marido queria

Uma mulher de 41 anos quase morreu nas mãos do marido, 54 anos, que se irritou porque ela não teria voltado do trabalho na hora que ele queria. O homem pegou uma faca e partiu para cima dela.

O caso, registrado no Plantão Especializado da Mulher (PEM), aconteceu por volta das 17 horas de quinta-feira (17), dentro de uma casa no bairro Maria Ortiz, em Vitória.

A vítima, que não informou sua profissão à polícia, contou que após alegar que ela não tinha chegado no horário que ele queria, chegou a riscar seu pescoço com uma faca, dizendo que ia matá-la. Os outros golpes foram impedidos pelo filho do casal, um adolescente de 15 anos, que conseguiu separar o pai da mãe.

A mulher contou que saiu de casa após a agressão. Na delegacia, ela disse ainda que o relacionamento do casal durou 18 anos e que não é a primeira vez que foi agredida pelo marido. Ela pediu uma medida protetiva contra ele.

Buscas foram feitas atrás do acusado, que não foi localizado. Apesar de ter saído de casa, dentro da residência ficaram o filho de 15 anos e a filha dela, de 18 anos.

