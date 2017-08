Mulher é mantida em cárcere privado e torturada durante 20 horas pelo namorado

A Polícia Civil está a procura de um homem acusado de manter a namorada em cárcere privado e de torturá-la. O crime aconteceu em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Agostinho Henrique Mendonça, de 27 anos, mantinha um relacionamento com a vítima há dois anos. Após uma discussão por ciúmes, o homem prendeu a namorada em casa e a agrediu.

De acordo com a polícia, a violência durou quase um dia inteiro, cerca de 20 horas. A mulher foi agredida com um soco inglês, chicoteada com fio de um abajur e sofreu diversas queimaduras pelo corpo com uma colher de metal que o acusado aquecia no fogão.

Ainda segundo a polícia, a vítima conseguiu fugir pelo buraco do ar-condicionado no momento em que o namorado tomava banho. Após perceber que a mulher tinha escapado, o agressor fugiu de moto e ainda não foi localizado.

Agostinho já tinha passagens pela polícia por lesão corporal, injúria e desacato. Ele já foi preso em flagrante por violência doméstica, mas foi liberto. A namorada do agressor disse que o acusado tinha uns rompantes de violência, mas foi a primeira vez que ela registrou boletim de ocorrência contra ele.

O homem está sendo procurado deste o último sábado, quando o crime aconteceu. Na quarta-feira (30) o Portal dos Procurados divulgou um cartaz oferecendo R$ 1 mil a quem tiver informações que levem ao paradeiro do criminoso.