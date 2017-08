Mulher-Maravilha é a nova vítima do “lobo chinês”

Depois de fazer o Homem-Aranha e Jack Sparrow (Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar) comerem poeira, agora foi a vez da “Mulher-Maravilha” ser ultrapassada nas bilheterias mundiais pelo longa-metragem chinês de ação “Wolf Warrior 2”, que já faturou 814 milhões de dólares, tornando-se quinto maior faturamento global do ano até aqui. A “heroína do laço da verdade” com 806 milhões de dólares arrecadados, caiu para o sexto lugar.

Confira as 10 maiores bilheterias do mundo em 2017 até agora (em dólares):

1 A Bela e a Fera 1,26 bilhão 2 Velozes e Furiosos 8 1,23 bilhão 3 Meu Malvado Favorito 3 975.5 milhões 4 Guardiães da Galáxia Volume 2 862.8 milhões 5 Wolf Warrior 2 814.9 milhões 6 Mulher-Maravilha 806.7 milhões 7 Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar 791.8 milhões 8 Homem-Aranha de Volta ao Lar 737.8 milhões 9 Logan 616.8 milhões 10 Transformers, O Último Cavaleiro 604.1 mihões

Fonte: Box Office Mojo

Da Redação do Tribuna Online.

