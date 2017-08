Muralha falha (de novo) e vira problema às vésperas de decisões no Flamengo

A eliminação da Primeira Liga foi apenas mais um capítulo do inferno astral que o goleiro Alex Muralha vive no Flamengo. O camisa 38 caiu em desgraça com a torcida e não recuperou o terreno perdido às vésperas das finais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, dias 7 e 27 de setembro.

Muralha foi o personagem do revés para o Paraná na Primeira Liga. Recheado de reservas, o Flamengo vencia com um gol de Everton Ribeiro. O goleiro, no entanto, aceitou chute de muito longe de Renatinho e proporcionou aos visitantes levar a decisão da vaga na semifinal para os pênaltis.

O desempenho, que já era ruim, só piorou. Muralha não chegou perto de defender nenhuma cobrança. Vinicius Júnior e Lucas Paquetá perderam. O Flamengo saiu da competição e o alerta foi ligado, principalmente em razão de Diego Alves não estar inscrito na Copa do Brasil.

Desta forma, a tendência é a de que o técnico Reinaldo Rueda escale o jovem Thiago para as finais contra o Cruzeiro. Em má fase técnica e emocionalmente abalado, Alex Muralha aparece como uma escolha arriscada no momento.

Nas redes sociais, a torcida criticou bastante o goleiro e iniciou a campanha para que Thiago seja confirmado no time titular para os duelos diante dos mineiros. Em 180 minutos, o Flamengo tem a chance de conquistar o tetracampeonato e ainda de se garantir antecipadamente na Copa Libertadores de 2018.

“Tomarei a decisão no momento certo. Teremos uma semana de trabalho para isso”, limitou-se a dizer o técnico Reinaldo Rueda.

(Folhapress).