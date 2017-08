Na presidência interina, Rodrigo Maia chega nesta sexta ao Estado

O presidente em exercício, Rodrigo Maia (DEM-RJ), visitará o Espírito Santo nesta sexta-feira (1º).

Maia chega pela manhã e vai embora no final da tarde. Ele irá participar da inauguração de obras no interior do Estado, almoçar no Palácio Anchieta e terá uma reunião do setor de rochas ornamentais.

Confira a agenda completa:

9h50 – Chegada em Jaguaré

– Inauguração de obra de rodovia estadual (Departamento Estadual de Estradas de Rodagem)

– Inauguração de uma “praça saudável” (Secretaria Estadual de Esportes)

– Lançamento de construção de obra de barragem (reservação de água e combate à crise hídrica, a cargo da Secretaria Estadual de Agricultura).

12h10 – Chegada em Linhares

Sobrevoo do “cluster” portuário de Aracruz

12h55 – Chegada em Vitória

13h15 – Almoço

Local: Palácio Anchieta

15hs – Reunião com o setor de Rochas Ornamentais

Local: Palácio Anchieta

17hs – Partida para Brasília/DF