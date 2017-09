Namorada de Carol Duarte adota cabelo inspirado em Ivan de “A Força do Querer”

A atriz Carol Duarte é bem discreta quanto a sua vida pessoal. No entanto, a famosa celebrou o sucesso em “A Força do Querer” na companhia de amigos, no último fim de semana.

Nas redes sociais dos amigos, Carol aparece ao lado da namorada Aline Klein, que também deixou para trás os fios longos e agora está com o cabelo curtinho, mesmo visual de Ivan em “A força do querer”.

Recentemente, Aline elogiou a namorada nas redes. “Hoje ela mostrou um pouquinho da força que tem! Porque ela tem muita força. Força, doçura e coragem.Pula, Caru, se joga que a vida é curta, e você tem muito a dizer. Pula que o mundo é grande! Eu vou estar aqui!”, escreveu Aline Klein.