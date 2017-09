Nasce a primeira filha da tenista Serena Williams

Número 15 do ranking da WTA, Serena Williams deu à luz nesta sexta-feira (1º) a uma menina, sua primeira filha.

De acordo com a ESPN, a filha da tenista com o noivo Alexis Ohanian nasceu com 33 cm, pesando 2 kg e 700 gramas, na cidade de Palm Beach, na Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo informações do site americano CBS12, a tenista deu entrada na maternidade St. Mary’s Medical Center na última quarta-feira (30), e todo o andar do hospital em que Serena está foi esvaziado para garantir sua privacidade.

Serena Williams havia anunciado sua gravidez em abril, em um vídeo gravado no seu perfil do Snapchat. Assim como o noivo, co-fundador da rede social Reddit, a americana de 35 anos só soube do sexo do bebê no nascimento, já que ambos escolheram manter o mistério.

Mesmo com as novas responsabilidades, Serena não pretende abandonar as quadras. No último mês, a tenista, que já venceu 23 Grand Slams, afirmou que pretende retomar sua carreira já em janeiro de 2018, para defender o título do Aberto da Austrália.

Nas redes sociais, a nova mãe recebeu os parabéns da cantora Beyoncé.

Reportagem: Folhapress