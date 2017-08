Neymar marca dois, sofre pênalti, dá assistência e PSG vence Toulouse

Estreando um novo corte de cabelo e jogando pela primeira vez no Parc des Princes, Neymar teve papel decisivo na vitória do Paris Saint-Germain contra o Toulouse por 5 a 2. Em jogo válido pela terceira rodada da Ligue 1, a elite do futebol francês, o atleta brasileiro marcou um gol na primeira etapa do jogo.

Após o intervalo, sofreu um pênalti, participou de uma bela jogada ensaiada na cobrança de um escanteio que resultou em gol e marcou outro gol.

O Toulouse saiu na frente com gol de Gradel aos 18 minutos. O meio-campista recebeu cruzamento e chutou uma bomba para o fundo do gol parisiense. Após o gol sofrido, o PSG pressionou o visitante e chegou a ter 87% da posse de bola no primeiro tempo.

Aos 30 minutos, o PSG conseguiu empatar com gol de Neymar. O chute de Rabiot parou no goleiro, que soltou a bola e o brasileiro mandou para a rede do rival. Antes, Neymar desperdiçou uma chance de gol após mandar a bola para o travessão do goleiro Lafont.

Afoito às comemorações animadas, Neymar celebrou o gol imitando a típica dança de Matuidi, volante que se despediu da torcida francesa minutos antes do início da partida após fechar contrato com a Juventus-ITA.

A virada do PSG veio cinco minutos depois do empate. Rabiot chutou com força de dentro da área e virou o jogo.

A equipe do técnico Unai Emery sofreu pressão no começo do segundo tempo, no entanto, retomou o protagonismo da partida e teve claras de chances de gol, sobretudo com Cavani.

Verratti foi expulso após o juiz considerar falta de ataque aos 24 do segundo tempo. Na sequência, Neymar foi derrubado na área e Cavani marcou o terceiro do time local. Os visitantes marcaram segundo com Jullien e se aproximaram do placar, mas Pastore, que entrou no lugar de Thiago Motta, ampliou o placar para 4 a 2 aos 36 minutos.

Depois, Neymar cobrou escanteio que resultou em gol. Na jogada ensaiada, o brasileiro acertou a bola nos pés de Kurzawa, que fez o quinto gol aos 38 do segundo tempo de voleio.

Nos minutos finais, Neymar driblou ao menos quatro jogadores da equipe adversária na pequena área e marcou o sexto e último do PSG.

Jogador mais caro da história do futebol, Neymar debutou pelo PSG no último domingo (13) em jogo contra o Guingamp. O ex-Barcelona deu assistência para gol de Cavani e marcou o último dos três gols da vitória do PSG.

Agência Folhapress