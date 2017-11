Neymar não se recupera de problema na coxa e desfalca PSG

Neymar não treinou na última quinta-feira (2) e virou motivo de preocupação para o Paris Saint-Germain. Mesmo com dores musculares na coxa esquerda ele participou das atividades com o elenco do clube da capital da França nesta sexta (3), mas não conseguiu se recuperar.

Portanto, Neymar não viajou com a delegação do PSG e não está à disposição do técnico Unai Emery na partida diante deste sábado (4), diante do Angers, às 17 horas (de Brasília), pelo Campeonato Francês.

Além dele, o brasileiro Marquinhos é baixa confirmada. O zagueiro está de licença porque sua filha Maria Eduarda nasceu na última quarta-feira (01).

Treinador

A relação entre Neymar e o treinador do PSG Unai Emery está se deteriorando, segundo o jornal “Le Parisien”. A publicação francesa diz que o brasileiro já está farto do comandante espanhol, que também estaria perdendo o apoio dos outros brasileiros o elenco.

A gota d’água para a piora na relação foi a forma como Emery solucionou a disputa entre Cavani e Neymar pelas cobranças de pênalti, fazendo com que os dois as dividissem. De acordo com o jornal parisiense, o camisa 10 da seleção brasileira sente que Emery o trata como um jogador comum, e não como o principal astro do time.

Outro ponto que pesa na relação são os métodos táticos de Emery, que vem dificultando a adaptação do brasileiro. As pessoas próximas, na esfera privada, Neymar teria feito críticas contundentes ao treinador.

A insatisfação com Emery não se restringe a Neymar: a relação com outros brasileiros também não é boa. Daniel Alves, Thiago Silva e Lucas – o último não vem tendo oportunidades – também estão entre os descontentes com os métodos do espanhol.

Reportagem: Folhapress