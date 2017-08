Neymar passa em branco em nova goleada do PSG

Neymar passou em branco pela primeira vez em ação com o Paris Saint-Germain (PSG), nesta sexta-feira (25). Apesar das boas jogadas de ataque, o brasileiro não conseguiu balançar as redes em seu terceiro jogo no Campeonato Francês. Os gols não fizeram falta, no entanto, já que a equipe de Paris não teve dificuldades para vencer novamente, desta vez por 3 a 0, com Cavani de protagonista.

Neymar havia marcado em seus dois primeiros jogos contra Guingamp e Toulouse. Desta vez, ajudou Cavani a se destacar e balançar as redes duas vezes. Thiago Motta fez também após cobrança de falta do brasileiro.

O PSG abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, Neymar enfiou bola para Cavani, o uruguaio entrou na área sozinho e foi derrubado por Janko. O juiz marcou o pênalti, batido pelo próprio Cavani com força para abrir o placar.

O segundo gol saiu aos 6 minutos do segundo tempo. Neymar cobrou falta, Marquinhos deu uma bela assistência de peito e Thiago Mota completou para as redes. O Saint-Etienne tentou sair mais ao ataque na etapa final. O melhor lance do visitante foi aos 27 minutos, quando Areola fez boa defesa em chute de Bamba. Nada que incomodasse o PSG, que ainda fez o terceiro com Cavani, com muita categoria.

O PSG é líder do Campeonato Francês com 12 pontos. A equipe volta a campo novamente no dia 9 de setembro no Francês, contra o Metz.

Reportagem: Folhapress