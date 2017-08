No lugar de Temer, Maia se encontrará com prefeitos e aposta em pauta nacional

Rodrigo Maia (DEM-RJ) vai aproveitar o exercício da Presidência da República para apostar em uma agenda nacional. Nesta quarta-feira (30), o deputado, que assume o Planalto até 6 de setembro, durante viagem de Michel Temer à China, deve participar de um evento com parlamentares e prefeitos para oficializar a chamada “bancada da Frente Nacional de Prefeitos”.

No modelo proposto no início do ano pelo próprio Maia, cada prefeito de capital e cidade média indica um parlamentar para cuidar da pauta de interesses dos municípios no Congresso. No encontro, em Brasília, os cerca de 70 deputados serão apresentados ao presidente da Câmara como integrantes da bancada e uma lista de reivindicações nas áreas de finanças, mobilidade urbana e saúde será entregue a ele.

Entre as prioridades dos prefeitos está a partilha e destinação da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) sobre combustíveis e a alteração da lei dos planos de saúde, permitindo que Estados e municípios sejam diretamente ressarcidos quando o atendimento na rede pública se der em estabelecimentos a eles vinculados.

A pauta interessa ao projeto político de Maia que, desde a crise que assolou o governo, tenta se descolar da imagem impopular de Temer e criar uma agenda exclusiva da Câmara, para além da pauta econômica patrocinada pelo Palácio do Planalto.

Segundo o presidente da Câmara, as medidas econômicas não serão abandonadas, mas dividirão espaço com projetos que estejam mais conectados com a sociedade, como a questão dos planos de saúde, além de adoção, segurança pública e até projetos em defesa dos animais.

Costura política

Maia pretende fazer ecoar diante dos prefeitos um discurso nacional, como tem feito nos últimos meses e desde que a Câmara barrou a primeira denúncia contra Temer. Em reunião no início do ano com a FNP, Maia havia pedido que as prefeituras designassem parlamentares para cuidar dos interesses dos municípios no Congresso.

Entre as indicações que serão oficializadas nesta quarta estão Renata Abreu (Podemos-SP), o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB); Rosângela Gomes (PRB-RJ), o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB); Paulo Azi (DEM-BA) e José Carlos Aleluia (DEM-BA), o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM); Luiz Lauro (PSB-SP) e o indicado pelo prefeito de Campinas e presidente da FNP, Jonas Donizette (PSB).

Donizette, inclusive, tem se aproximado de Maia, que tenta ampliar a bancada de seu partido, o DEM, principalmente com dissidentes do PSB.

As conversas acontecem há meses e têm sofrido alguns reveses, visto que integrantes do PSB exigem mudanças no comando do DEM para fazer a migração.

Maia insiste nas articulações com o objetivo de tentar conquistar o eleitor de centro-direita diante da divisão e falta de liderança única do PSDB, além de formar uma base parlamentar mais ampla, que dê capilaridade para um possível candidato do DEM à Presidência da República em 2018.

