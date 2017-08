NO UP, quem quer ser médico começa a preparação desde a 1ª série do Ensino Médio

Quem quer fazer medicina e estuda no UP, conta com turmas semi-integrais e com foco na profissão, ao todo são 28 aulas semanais que acontecem das 7h às 12h30 e também oito aulas semanais que compreendem quatro aulas em cada tarde. Nas unidades de Jardim da Penha e da Praia da Costa, as aulas acontecem as terças e quintas-feiras. Já na unidade de Vila Velha, as aulas são nas segundas e quartas.

“Além de ajudar significativamente na melhora do desempenho do aluno na prova do ENEM, as aulas no turno da tarde aprofundam conteúdos e capacitam os alunos na resolução de questões discursivas, atendando, também, às necessidades dos alunos para a 2ª fase de vestibulares como UERJ, EMESCAM, MULTIVIX, UVV, UNESC, UNICAMO e FUVEST” explicou o direto do UP, Fábio Portela.

No caso da 3ª série do Ensino Médio as turmas semi-integrais de Medicina, além das aulas regulares, que totalizam 30 aulas semanais, também contam com oito aulas semanais no período vespertino. Entre as opções os alunos podem ter aulas com prioridade para SISU, na segunda opção, além do SISU, as aulas são direcionadas a alunos que queiram prestar vestibulares principalmente para EMESCAM, UVV, MULTIVIX, UNESC, UERJ e outras instituições que não utilizam o ENEM como forma única de ingresso.

“O UP ainda conta com cinco simulados modelo ENEM, quatro simulados específicos para os vestibulares da EMESCAM, da UVV e da MULTIVIX. Conta ainda com monitores de química, biologia, matemática, física e redação. Sem contar no curso preparatório para vestibulares específicos nas tardes de segunda, quarta e sexta, com carga-horária diferenciada. Esse curso, no caso, pago à parte”. finalizou Portela.

SAIBA MAIS

UP

Matrículas abertas a partir de 01 de setembro de 2017. Haverá bolsão para Ensino Fundamental 2 (6 a 9 anos) e para ensino Médio dia 08 de outubro. As inscrições nas unidades UP com taxa de R$ 20.