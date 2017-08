Nova Praça do Cauê em setembro

A Praça do Cauê, no bairro Praia de Santa Helena, ficará interditada neste domingo (20) para a retirada dos muros e grades, como primeira parte do processo de revitalização do local, realizado pela Prefeitura de Vitória.

Equipes da Central de Serviços e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços (Semmam) estão trabalhando para que o local já esteja completamente desobstruído na segunda-feira (21) e não haja comprometimento do trânsito na região, que dá acesso à Terceira Ponte. A intervenção teve início no sábado (19).

Segundo o secretário da Central de Serviços, Leonardo Gonçalves, as obras de revitalização ainda vão durar pelo menos 30 dias. Durante esse período, a Defesa Civil Municipal vai sinalizar os espaços que podem ser utilizados pela população. “O projeto de revitalização prevê a manutenção das quadras de tênis e poliesportivas, além dos

ajustes nos jardins, e melhoria da disposição de espaços de caminhadas, para que não seja mais necessário dar a volta na praça, para ter acesso ao outro lado. Haverá também rampas de acessibilidade e novo paisagismo”, enumerou o secretário da Central de Serviços.

Ainda de acordo com Gonçalves, a proposta é que a praça vire um espaço de convivência das famílias e possa atender às necessidades dos frequentadores do local. Ele disse ainda que a entrega do novo espaço da Praça do Cauê aos moradores da região contará com um calendário especial de atividades, com eventos culturais e esportivos.

PROJETO

Segundo o secretário, a Praça do Cauê será ampliada para as laterais, até 2020. Na parte central da praça será feita uma abertura para a passagem direta dos veículos que seguem da Reta da Penha em direção à Terceira Ponte. “A proposta ainda será debatida com a comunidade. Este é um dos planos a ser concretizado nos próximos anos pela prefeitura. Isso vai provocar um impacto positivo junto à comunidade de toda a capital.”

Para melhorar o trânsito na região, a administração municipal implantou, há cerca de um mês, a linha verde na avenida Desembargador Santos Neves, deslocando o fluxo de ônibus e veículos pesados da praça para a avenida Dukla de Aguiar.

Carlos Mobutto