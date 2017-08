Nova “teoria” aponta que o mundo vai acabar no dia 23 de setembro

O mundo vai acabar. No dia 23 de setembro de 2017. Sim, esta é mais uma das teorias da conspiração que surgem ano após ano. A “nova data do fim do mundo” foi anunciada nesta semana pelo astrólogo David Meade, um dos defensores desta teoria.

Segundo Meade, um dos defensores destas teorias, a data é baseada no alinhamento das estrelas e várias passagens da Bíblia. “O eclipse de dia 21 de agosto vai ser impressionante. O nascer do sol será escuro, tal como Isaías previu”, afirma.

Ainda de acordo com a teoria, um planeta distante chamado Planeta X ou Nibiru irá se chocar com a Terra no mês de setembro. No meio das teorias, apontadas por Meade, faz-se referência ao eclipse solar que será visível nos EUA a 21 de agosto, bem como a passagens da Bíblia.

“A lua envolvida [no eclipse] chama-se lua negra. Isto ocorre de 33 em 33 meses. Na Bíblia, o nome divino Eloim aparece 33 vezes no Gênesis. O eclipse vai começar em Lincoln Beach, Oregon – o 33º estado – e termina no 33º grau de Charleston, na Carolina do Sul. Um eclipse deste gênero não ocorre desde 1918, há 99 anos – ou 33 vezes 3”, defende.

Com base nos estudos que fez, Meade acredita que o armagedão irá começar a 23 de setembro.

Em contraponto a esta teoria, a Companhia Especial Americana Nasa já se pronunciou garantindo que o tal planeta Nibiru ou X não existe. Quanto ao eclipse, cientistas da Nasa garantem que ele irá acontecer e deve durar cerca de dois minutos e quarenta segundos.

Weslei Radavelli, com informações de agências