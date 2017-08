Nova turma em Vitória de MBA em Gestão Empresarial da FGV

Com o intuito de preparar profissionais para assumir posições de destaque dentro das organizações que atuam no Espírito Santo, a M. Murad em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), irá abrir uma nova turma do MBA em Gestão Empresarial em Vitória. As aulas começam em outubro e as pré-inscrições já podem ser realizadas no site www.mmurad.com.br.

Entre os temas trabalhados no MBA destacam-se aspectos como agilidade, liderança, flexibilidade para enfrentar a incerteza, criatividade, comunicação, relacionamento interpessoal e grupal, bem como instrumentais nas diversas áreas de atuação do executivo – finanças, marketing, gestão de pessoas, controladoria e estratégia.

Segundo o diretor da FGV, Eduardo Ferreira Ferraz, a procura por essa especialização se dá, principalmente, devido às mudanças e exigências do mercado.

“O mundo empresarial vive uma constante mudança e tem exigido e procurado profissionais cada vez mais competentes, hábeis em gerenciar diferentes áreas e com uma visão estratégica para enfrentar os desafios”, comentou Eduardo Ferreira Ferraz.

O programa, que já está na sua 69º turma e já formou quase 3 mil alunos, é voltado para profissionais que buscam melhorar a sua performance no trabalho e empregabilidade, se aprofundando no conhecimento da Administração.

SAIBA MAIS

M.Murad e Fundação Getúlio Vargas (FGV)

Oferece cursos de pós-graduação (MBA – Especialização)

Pré-inscrições podem ser realizadas pelo site www.mmurad.com.br.

Início das aulas em outubro.

Endereço: rua Desembargador Sampaio, 193, Praia do Canto, Vitória.

Telefone: 2125-4761

Mídia: www.facebook.com/MMurad.FGV