Novidades saborosas e que ajudam a evitar doenças

Batata-palha feita com batata-doce e biscoitos integrais são alguns dos itens lançados que, além de nutritivos, são saudáveis

Para atender consumidores cada vez mais preocupados com a saúde, empresas lançaram pelo menos 30 novos produtos alimentícios com ou sem açúcar, gordura, glúten, lactose, conservantes.

Segundo médicos e nutricionistas, produtos menos processados e com redução desses componentes podem ajudar a reduzir doenças, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e até câncer. Eles afirmam que é possível incluí-los em uma alimentação cuja base seja natural, com verduras, legumes, frutas, grãos e carnes magras.

Entre os produtos estão batata-palha feita com batata-doce, frutas desidratadas, sucos 100% integrais, geleias 100% de frutas sem açúcar e biscoitos integrais.

A nutricionista e consultora da Superbom, Cynthia Maureen, contou que foram lançados sucos 100% integrais de maçã, uva branco e o antiox (antioxidante). “O suco não substitui a fruta, mas o integral pode ser usado, mesmo sendo mais calórico que a fruta. O suco não tem produto químico, há conservante natural.”

A sócia-proprietária da Sequinhas, Maíra Welerson, lançou o “Biskoito”.

“Ele é vegano, sem lactose, conservantes, feito de milho com coco. É o único produto da marca que leva açúcar (demerara), pois é voltado para os mais jovens.”

A endocrinologista da MedSênior Mariana Guzzo frisou que, com a correria do dia a dia, é possível incluir alimentos industrializados mais saudáveis.

“A indústria alimentícia tem trabalhado em melhorar a qualidade e tornar seus produtos mais saudáveis. Os com menos sódio ajudam a controlar a pressão arterial. Já os alimentos sem adição de açúcar auxiliam a evitar obesidade.”

A nutróloga e gastroenterologista da Unimed Sul Capixaba Karina Cassa citou que boas escolhas dos industrializados são biscoitos acrescidos de whey protein; salgadinhos assados de batata-doce ou aipim; barras de proteína; frutas secas sem açúcar; chocolate sem açúcar, glúten e com maior teor proteico. “Podem ser lanches saudáveis, sem comprometer a dieta.”

Mudança na saúde com vegetarianismo



O psicólogo Diego Gomes, 28, fez uma promessa de fim de ano para comer de forma mais saudável.

“Parei de comer carne e passei a preferir comidas mais naturais, como legumes, verduras, frutas. Tenho notado que o vegetarianismo busca alimentos mais naturais. E acredito que a carne nossa hoje seja contaminada, com excesso de hormônios, antibióticos.”

Dos industrializados, ele busca marcas reconhecidamente saudáveis. “Compro um pão de mandioquinha, que é tipo um pão de queijo, e é muito saboroso. Também compro arroz integral, açúcar mascavo, aveia e granola. A mudança mudou a minha saúde. Colesterol, glicose, triglicérides estão bem melhores do que no ano passado e hoje adoeço menos.”

É preciso cuidado com diet e light

Especialistas alertam: produtos diet e light nem sempre são considerados saudáveis. Médicos e nutricionistas explicam que esses alimentos contam com conservantes e devem ser indicados para o consumo.

O neurocirurgião, que também atua na prevenção de doenças, José Augusto Lemos, explicou que os diet são mercadorias para diabéticos, que têm restrição ao consumo de açúcar. “Eles contam com adoçantes para melhorar o gosto, sendo que alguns deles podem ter ação cancerígena.”

A nutricionista do Hospital Metropolitano Tatiana Soares ressaltou que é preciso ter atenção ao rótulo.

“Alguns alimentos diet (zero açúcar) têm aumento de sódio ou gordura para melhorar o sabor. Por isso, podem ou não ser saudáveis.”

A endocrinologista dos hospitais Santa Rita e Evangélico de Vila Velha Fernanda Zottich frisou que o diet não é exatamente isento de açúcar, pela legislação vigente.

“Ele deve ser isento de algum item, como açúcar, gordura ou glúten e são indicados para a população que possui a ingestão de alimentos controladas, como ocorre com os diabéticos ou celíacos.”

A endocrinologista da Medsênior Mariana Guzzo esclareceu ainda sobre os diet que nem sempre esses alimentos têm menos calorias e podem não ser adequados para quem precisa perder peso.

“Já os light devem ter uma redução de pelo menos 25% de calorias em relação ao produto convencional ou de algum nutriente como sódio, gordura total, colesterol, açúcar. Eles podem ajudar numa dieta para perder peso ou para uma pessoa hipertensa que precisa reduzir o sódio, por exemplo.”

A nutricionista do Metrocor Thays Rodrigues afirmou que a redução de algum componente dos light pode chegar a 75%.

“Existe dois rótulos no produto para conseguirmos observar em qual nutriente houve a redução. É mais indicado para pessoas com risco de desenvolver alguma doença. Eliminar totalmente um nutriente pode levar o organismo a colapso. Por isso a ideia de os produtos diet serem mais ‘saudáveis’ que produtos light não é correta.”

Quanto aos adoçantes, a nutricionista Gabriela Sampaio disse que os mais recomendáveis são o estévia e o xylitol, por serem de base natural. “O ideal é acostumar o paladar com o sabor original dos alimentos, com menos adoçante e açúcar.”

Planejamento ajuda a ter mais saúde

Especialistas sugerem que as pessoas dediquem um tempo para organizar e definir os produtos que vão consumir na semana

Para ter mais saúde, disposição e prevenir doenças é preciso buscar uma alimentação saudável. Especialistas afirmam que para conquistar esses objetivos é fundamental ter planejamento, foco e fazer boas escolhas.

Eles alertam ainda que, quando se fala em industrializados, é preciso ficar atento ao rótulo, para escolher os com menos conservantes, gordura, açúcar e sódio.

O médico especialista em nutrologia Wesley Schunk afirmou que a palavra de ordem é planejamento.

“Mesmo com a rotina corrida, é possível ter uma alimentação saudável e equilibrada. Para isso, é necessário saber fazer escolhas corretas e dedicar alguns minutos do dia para programar suas refeições.”

A nutricionista Juliana Parrini contou que na hora da escolha dos industrializados, quanto menos ingredientes, melhor.

“Desconfie de produtos cheios de nomes estranhos. A quantidade dos ingredientes nos rótulos está informada em ordem decrescente: se é citado primeiro, está em maior quantidade.”

A nutricionista Karen Danielle Oliveira deu a dica de usar lancheiras térmicas para carregar os alimentos, mantendo-os em bom estado para consumo. “Evite o jejum prolongado, sempre tendo uma opção saudável para os intervalos, como frutas, cookies integrais, oleaginosas e se hidrate, sempre levando uma garrafinha de água.”

A nutricionista do hospital Metropolitano Tatiana Soares afirmou que focar em sua alimentação é importante para evitar deslizes.

“A ‘eterna marmitinha’ ajuda a ter sempre os alimentos certos junto com a pessoa. Lanches com produtos naturais podem ser feitos com orientação de um profissional e os alimentos devem ser procurados em lojas de produtos naturais ou em setores de supermercados destinados eles.”

A nutricionista do Metrocor Thays Rodrigues fala aos pacientes que é preciso ter força de vontade.

“Nossa saúde tem de ser prioridade. Algumas sugestões são: organizar a rotina aos domingos para saber o que você vai precisar durante a semana, fazer lista de compras para não comer besteira e optar por produtos integrais.”

A nutricionista da Equilibrium Consultoria Marcela Tardioli frisou que para se ter saúde também é preciso evitar bebidas alcoólicas, não fumar, praticar atividade física regularmente e optar por alimentos mais saudáveis e nutritivos.

Médico lança fast food saudável para as refeições

Para auxiliar quem deseja comer de forma saudável, mas não tem tempo para fazer as refeições em casa e precisa se alimentar fora, o médico pós-graduado em nutrologia Fernando Del Piero lançou, com um sócio, o restaurante e fast food saudável Projeto Detox.

“Então surgiu a ideia de levar às pessoas um serviço no qual eu possa ofertar alimentos saudáveis, com refeições desde o café da manhã, passando pelo almoço, lanches e jantar. Há opções para os vários estilos de alimentação.”

A pessoa pode comer no restaurante ou levar. “Seguimos um novo conceito, que é o health fresh food – alimentação saudável fresca, além do autosserviço norte-americano. A pessoa escolhe o que deseja no balcão e leva para casa ou nós aquecemos para ela no restaurante. Em breve teremos entrega em casa.”

1 Batata-doce palha

Sem conservantes, foi lançada a batata-palha de batata-doce da Sequinhas. Não é frita. É a batata desidratada e cortada em formato de palha.

2 “Biskoito” vegano sem lactose e conservantes

O nome “biskoito” faz alusão a um biscoito diferente. A Sequinhas lançou o produto de milho com coco vegano. É o único produto da marca que leva açúcar (o demerara), pois é voltado para o público mais jovem. Não tem conservante nem lactose.

3 Snacks de frutas desidratadas

Em pacotes de 30g voltados para um lanche, os snacks da Sequinhas são de batata-doce, que vêm na opção tradicional, com lemon pepper ou picante, que leva páprica. Há ainda a banana e o abacaxi desidratados nas versões tradicionais ou com canela e gengibre, com ação termogênica. São produtos desidratados, sem açúcar ou conservantes.

4

É um pouco mais grossa, para ser usada em saladas, salada de fruta, refeições, para empanar peixes e aves. Não tem adição de açúcar ou conservantes. É apenas o coco desidratado e granulado em forma de farinha, da Sequinhas.

5 Farinha de trigo integral

A farinha de trigo integral Suprema Fibras foi lançada para uso em pães, bolos e pizzas em padarias e confeitarias, com alto teor de fibras.

6 Snacks zero açúcar

A belive trouxe novos sabores da linha muffin, o “double” chocolate e o laranja com gotas de chocolate. Além de serem zero açúcar e leite, contam com um mix de farinhas.

7 Sucos integrais sem açúcar e conservantes

A superbom lançou sucos 100% integrais sem açúcar, conservantes, corantes ou aromatizantes artificiais. Os produtos são pasteurizados e envasados em garrafas de vidro de 1 litro para melhor preservar as características de aroma e sabor. Há suco de maçã, uva branco e antiox.

8

Disponível nos sabores morango com chia, frutas vermelhas com chia, uva, goiaba, damasco e amora, as geleias da Superbom são 100% fruta, sem adição de açúcar, corantes, conservantes e aromatizantes.

9 Mistura 5 em 1 para massas integrais sem glúten

Produto inédito no mercado, a Vitalin lançou a mistura para fazer empadão ou quiche, panqueca ou crepe, tortas, bolinho de chuva ou bolinhos diversos. O produto não contém glúten e lactose e é enriquecida com seis cereais.

10 Snacks salgados sem glúten

Da vitalin, os snacks são de quinoa picante com tomate, chia com ervas finas e gergelim com alecrim. São produzidos com banana verde, que fortalece a imunidade e melhora o trânsito intestinal. Não contêm glúten, lactose, soja, corantes ou aromatizantes artificiais, com menos de 100 calorias e baixo teor de gordura total.

11 Mistura para bolo de caneca sem glúten e lactose

Nos sabores brigadeiro e beijinho, a mistura da Vitalin é fonte de ferro, cálcio e vitaminas. Não contêm glúten, soja, leite e derivados e possuem baixo teor de gordura.

12 12

Nos sabores chia com laranja, amaranto com cacau e linhaça com coco. A mistura da Vitalin é produzida com aveia e cereais integrais. Não contém glúten, lactose, soja, corantes e nem aromatizantes artificiais. O produto também tem baixo teor de gordura.

13 Aveia sem glúten

A vitalin lançou a aveia sem glúten na versão flocos finos. O produto é rico é uma importante fonte de fibras que aumenta a saciedade, melhora o funcionamento intestinal e o controle da pressão arterial.

14 Barrinhas sem açúcar, conservantes e glúten

Disponíveis em quatro sabores, as NutsBar da Vhita são livres de corantes, conservantes, açúcar, soja e xarope de milho, além de serem isentas de glúten, soja e amendoim – componentes considerados alergênicos. Há os sabores banana, castanhas e sementes; coco, castanhas e sementes; macadâmia, amêndoa e cacau; além de macadâmia e coco.

15 Chás funcionais

Foram lançados dois chás funcionais pela Vhita: FocusTea e TermoTea. O primeiro conta com ervas, 100% natural de chá-preto com guaraná, que ajuda a prevenção de doenças cardiovasculares, câncer, melhora o desempenho nos exercícios e circulação sanguínea, além de possuir efeitos antioxidantes.

Já o segundo é chá 100% natural composto por chá verde, gengibre, guaraná e pimenta. Com efeito termogênico, ajuda na troca entre gordura e peso por energia e disposição.

16 16

A visconti também lançou a batata- palha de batata-doce na versão Extra Fina com 30% menos sódio na sua composição, quando comparado com as demais opções disponíveis no mercado.

17 Biscoito com cereais e frutas integral

O Cereale & Frutas – biscoito integral feito com pedaços de frutas – da Bauducco, é uma opção para lanche nos sabores cacau com laranja e damasco; e leite com maçã e uva-passa. O produto é fonte de fibras.

18 Mistura integral para bolo de banana e mel

O produto, da marca Regina, tem em sua composição farinha integral de trigo e farinha integral de banana, que são fontes de fibras. A combinação delas fornece a cada porção até seis vezes mais fibras quando comparado com uma receita a base de farinha de trigo tradicional (farinha branca).

Como essas farinhas integrais não passam pelo mesmo processo de refino das brancas, a mistura para bolo integral banana e mel traz a funcionalidade de nutrientes, como proteínas, vitaminas e minerais.

19 Chocolates ao leite zero lactose, açúcar e glúten

A Tritall lançou a LinhaTrit, que são chocolates ao leite zero lactose, açúcar, glúten, com 44% de puro cacau e livre de gorduras trans. Há quatro opções: chocolate ao leite 0% lactose de 25g; Açaí em cubos com cobertura de chocolate ao leite 0% lactose de 40g; Castanha de Baru com cobertura de chocolate ao leite zero lactose de40g; e amendoim com cobertura com chocolate ao leite zero lactose de 40g.

O açaí é antioxidante e rico em fibras, lipídios, proteínas, minerais e vitamina E. A castanha do Baru é rica em proteínas, vitaminas, minerais e ômegas 6 e 9. E o amendoim conta com proteínas, ômegas 3 e 6, vitaminas, minerais, fibras e vitamina E.

20 Pães sem glúten e conservantes

Pães de azeitona, de batata-doce, de milho com coco e canela, de cenoura com linhaça e de inhame com chia, foram lançados recentemente pela Padoca. Eles são sem glúten, leite, soja, ovo e conservantes.

21 Granola orgânica de castanha-do-pará

Lançamento da Mundo Verde, a granola conta com flocos de aveia, castanha-do-pará, grãos de quinoa e amaranto e açúcar mascavo. Todos os ingredientes são orgânicos.

22 Proteína vegetal vegana

Proteína Vegetal feita de proteínas de arroz e ervilha, com adição de polidextrose e chia em pó. Veganpro Nutrify da Integralmedica é desenvolvido para fornecer um aporte proteico, com 4,5 g de BCAA em cada porção. No sabor baunilha e cacau, vem adicionado de fibras, além de ser também rico em vitamina B12, nutriente importante em dietas vegetarianas e veganas.

23 Barra de cereal sem glúten e lactose

A mundo verde lançou barras de cereais sem glúten, lactose, light e sem adição de açúcares. São seis opções de sabores (abacaxi + banana, ameixa + banana, salada de frutas, banana com alfarroba, abacaxi + banana com alfarroba e uva + banana com alfarroba). A alfarroba é uma alternativa ao chocolate, com menos gorduras e calorias.

24 Chá-verde zero caloria

A Do Bem lançou a primeira linha de chás do mercado nacional sem conservantes e com estévia, um adoçante natural. É zero caloria.

25 Cream cheese 100% vegano

Foi lançada a linha Superbom Vegan Cream Cheese 100% vegana, que não possui glúten e conservantes, além de utilizar o sal hipossódico, que possui teor consideravelmente menor de sódio em relação ao tradicional.

Também da Superbom, foi criada a versão muçarela light, cujo diferencial é ter 30% menos calorias quando comparado aos queijos veganos comercializados pela empresa.

26 26

Da jasmine, foram lançados este ano com 35g. São ricos em fibras, responsáveis pelo bom funcionamento do intestino. Os cookies também são fontes de ferro, selênio, proteínas e têm baixo teor de sódio e de gorduras saturadas. Ainda são isentos de conservantes e outros aditivos nocivos à saúde e ao meio ambiente.

27 Nesfit integral

A Nestlé lançou o Nesfit integral. Agora, o biscoito tem em sua composição a maior parte de ingrediente integral. Para alertar ao consumidor, foi destacada a novidade na embalagem: “Cereal Integral Ingrediente Nº 1”, além de grifar a lista de ingredientes na parte detrás das embalagens.

Foi ainda lançado o Nesfit Aveia Mix que apresenta 67% de cereal integral, reunindo benefícios nutricionais de cinco cereais: aveia, milho, arroz, cevada e quinoa. E não tem açúcar.

28 Leite fermentado Yakult 40 light

Possui, como componente ativo, 40 bilhões de Lactobacillus casei Shirota e tem apenas 30 calorias por frasco de 80 gramas. Esse lactobacillus é o microrganismo probiótico exclusivo da multinacional japonesa Yakult, que ajuda a manter saudável a microbiota intestinal, para o aumento da imunidade e, consequentemente, a prevenção de doenças.

29 29

Em maio, foram lançadas novas receitas de Fanta Laranja e Fanta Uva com 25% menos açúcar, sem alterar o sabor das bebidas. Nos últimos três anos, de forma gradual, foram reduzidos 36% de açúcar em Fanta Laranja e 47% em Fanta Uva. Este ano também foi reduzido em 30% a quantidade de açúcar em Del Valle Frut, em produtos da linha de guaranás regionais e lançada a Coca-Cola Limão Siciliano e Coca-Cola Laranja com menos 30% de açúcar.

30 Nescau 3.0 com menos açúcar

O achocolatado apresenta uma nova fórmula, com 33% menos açúcar, mais fibras, mantendo o complexo Activ-Go: com vitaminas, ferro e cálcio. Além disso, o Nescau Prontinho passou por uma reformulação, e houve redução de 54% de açúcares, além de diminuição de 45% menos gorduras e 28% mais proteínas.

Fonte: Empresas consultadas.

Reportagem especial de Kelly Kalle para o jornal A Tribuna do dia 13/08/2017