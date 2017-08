Novo acesso à Terceira Ponte só para automóveis

O novo acesso à Terceira Ponte pela Praça do Cauê, conforme planeja a Prefeitura de Vitória, será só para automóveis. Os ônibus continuarão fazendo uso exclusivo da chamada faixa verde, como já acontece, disse o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana da capital, Tyago Hoffmann.

A ideia é que a Praça do Cauê, na Praia de Santa Helena, em Vitória, dê lugar a seis novas pistas – sendo três de acesso direto à Terceira Ponte, sem precisar dar a volta na praça.

Com a obra, um lado da atual praça, onde fica a Escola Fernando Duarte Rabelo e que hoje dá acesso à avenida Nossa Senhora da Penha, vai dar lugar a um novo espaço de lazer.

Do outro, será conservada a via local, mas com foco em mais vagas de estacionamento e para uso de moradores dos prédios ali localizados.

As obras, segundo o secretário municipal da Central de Serviços, Leonardo Gonçalves, devem ficar prontas até 2020.

Técnicos da Secretaria de Transportes estão realizando, desde a última semana, relatórios para comprovar que a obra realmente vai desafogar o trânsito.

A Prefeitura de Vitória ainda não sabe quando as obras começam, quanto vão custar e nem como conseguirá a verba necessária.

Reportagem: Lucas Rezende