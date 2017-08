Novo conceito com 40 anos de experiência

Com o intuito de ser referência no ensino e oferecer conforto, segurança e um ambiente que permita o desenvolvimento integral dos alunos, o Colégio Brasileiro de Excelência (Cobe) apresenta um novo conceito de ensino com 40 anos de experiência.

Criado a partir de 43 anos de experiência da escola Contec, o Cobe desenvolveu seu projeto pedagógico pautado na formação completa dos alunos para o Exame Nacional do Ensino Médio(Enem) e para a vida e, trabalha aspectos de formação para um mundo moderno, com ética e empreendedorismo.

O projeto pedagógico diferenciado contempla o conhecimento da língua inglesa em parceria com a Oxford; o programa Mentes em equilíbrio que prega a necessidade de autoconhecimento e ter ferramentas para controlar a ansiedade, ampliar a energia e a saúde; o projeto exclusivo, Matemática Essencial, com aulas semanais do ensino fundamental ao médio; e a garantia da capacitação para a escrita e interpretação textual, com a prática da redação e da literatura.

Além disso, a escola tem parceria com a Rede Pitágoras, considerada a melhor do Brasil. Um projeto de avaliação, orientação e acompanhamento do ensino. Segundo o diretor geral Fernado Cobe , a relação com os pais começa com uma apresentação detalhada do plano anual e normas.

“A integração com os pais é feita em reuniões gerais, encontros por turma e com os professores periódica e individualmente. O Siga é uma ferramenta com planejamento das aulas, registro e comunicação por e-mail aos pais de todas as atividades efetivadas”.

NOVIDADES PARA 2018

Para o próximo ano, o Cobe traz a ampliação da estrutura física com a entrega da nova área de esportes, alimentação e recreação. Além disso, um outro destaque é a implantação do projeto: “Inteligência emocional no ensino fundamental”, programa educacional que visa desenvolver a educação socioemocional no ambiente escolar. O programa visa a melhoria dos índices de aprendizagem, redução da indisciplina, aprimoramento das relações interpessoais e o aumento da participação da família na formação integral dos alunos. Serão envolvidos professores, funcionários, alunos e familiares nesse projeto.

QUADRO – RESULTADOS

A escola que mais cresceu na média no ENEM/2017.

85% de aprovação nos vestibulares.

Redação: aumento de 40% na média do ENEM/2017.

Matemática: 30% de alunos com notas acima de 700 pontos no Enem/2017.

Entre as três melhores médias no ENEM – Serra.

19 primeiros lugares no IFES em 30 anos.

COLÉGIO BRASILEIRO DE EXCELÊNCIA

Unidades em Vila Velha e na Serra

TURMAS: educação infantil, ensino fundamental, médio, pré-Ifes e pré-Enem. Educação Infantil: opção de período integral em Vila Velha.

MATRÍCULAS: abertas no início de setembro.

Unidade – Vila Velha

Rua Sete de Setembro, 173, Centro.

Unidade – Serra

Rua Pitágoras, 126, Laranjeiras.

TELEFONE: 2127-1111.

SITE: www.cobe.com.br

MÍDIAS: facebook.com/cobecolegiobrasileirodeexcelencia