“Nunca imaginei que ele ia para cima da ponte”, diz professora que teve o carro roubado

Por quase 10 minutos, uma professora de Educação Física de 28 anos foi perseguida por um estudante de ensino médio de 23 anos, que estava querendo roubar o carro dela. A vítima, que entregou a chave do automóvel, contou detalhes do ocorrido. O jovem utilizou o veículo para chegar à Terceira Ponte de onde ameaçou se jogar.

A TRIBUNA –Quando foi que você percebeu a presença do suspeito?

Assim que estacionei o carro, em Divino Espírito Santo, e saí. Ele veio andando em minha direção, estava descalço e com expressão de atordoado.

Já chegou anunciando assalto?

Demorou cerca de 10 minutos, pois tentei evitar o assalto e saí andando para o ponto onde costumo

pegar carona com uma colega para o trabalho. Ele me perseguiu. Quando correu e me alcançou disse: “Perdeu! Passa a chave do carro ”. Como ele tinha visto meu carro, não tinha como não dizer que

não tinha o veículo.

Ele te roubou outras coisas?

Primeiro perguntou se eu estava armada, me revistando. Depois sacudiu a camisa dizendo que estava

com arma. Eu estava com uma bolsa com marmita no antebraço e ele mandou eu entregar. A sensação

de ter de entregar a chave para alguém que pode bater com carro, fazer uma besteira, é muito ruim.

Fiquei impotente.

O que ele fez depois?

Saiu correndo de volta para onde deixei o carro. Como ele não roubou meu celular, nem fez menção, fui até o local onde pego carona, liguei para a minha colega e nós chegamos até a rodar no bairro, mas não o encontramos. Nunca imaginei que ele ia para cima da ponte.

Como descobriu que ele estava na ponte?

Tinha falado com meu corretor do seguro do carro. Ele me mandou uma foto do rapaz em cima da

ponte com meu carro e na hora eu o reconheci, principalmente pelo adesivo que levo da igreja.

Com o desfecho do caso, consegue perdoá-lo?

Eu o perdoo. Quem sou eu para não perdoar? Desejo que Deus encontre este rapaz e que ele saia dessa vida. Não desejo o mal. Sou cristã e meu carro é consagrado a Deus. Acredito que quando ele entrou no carro deve ter sentido algo. Graças a Deus ele não conseguiu fazer o que queria. Vamos orar por ele na minha igreja.

Família diz que jovem saiu escondido

Na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde estavam parentes de um estudante de 23 anos que é

acusado de roubar um carro e que tentou se jogar da Terceira Ponte, o clima era de apreensão.

Familiares disseram que contra a vontade dos pais, o rapaz fugiu de casa às 4 horas da madrugada de ontem. O irmão do jovem contou que ele havia pedido a chave do carro ao pai, o que foi negado.

Mesmo assim o estudante conseguiu sair escondido de casa a pé. A namorada do rapaz contou que por volta das 5 horas, ele chegou a fazer uma ligação para ela. “Ele me ligou falando que não dava mais. Desligou dizendo: ‘Adeus”.

Durante a ligação, ela afirmou que o namorado, com que tem um relacionamento há um ano e dois

meses, chegou a dar um indicativo de onde estava com algo relacionado a praia, onde foi procurar por

ele. “Ele tem todos os sintomas de depressão e ansiedade. Mas não aceita ajuda, não quer procurar um médico”, afirmou.

Ela explicou que tentou chegar até ele na ponte mas não conseguir. Disse que o rapaz foi levado para um hospital psiquiátrico em Cariacica.

Reportagem de Tais de Hollanda e Verônica Aguiar