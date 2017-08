Oferta de 200 vagas de emprego gera tumulto em frente a shopping

A oferta de 200 vagas de emprego gerou um princípio de confusão na manhã desta quarta-feira (30) na porta do Shopping Jardim Guadalupe, na zona oeste do Rio.

Desde o início da madrugada, pessoas já se aglomeravam em frente ao estabelecimento, que sediou uma feira de empregos em parceria com a comunidade católica Gerando Vidas.

Diante da enorme fila que se formou pela manhã, os organizadores distribuíram 450 senhas para entrada dos candidatos.

Os que ficaram de fora tentaram forçar as grandes de proteção e foram contidos com apoio da polícia.

De acordo com a administração do shopping, 300 pessoas foram encaminhadas para entrevistas com as empresas parceiras da feira, entre elas estabelecimentos comerciais da região e uma rede de supermercados.

“O empreendimento lamenta o transtorno ocorrido no início da manhã na área externa e informa que a equipe de segurança foi reforçada desde a madrugada e contou também com o importante apoio de viaturas da polícia militar”, disse, em nota, o Nova Guadalupe.

Folhapress