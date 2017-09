Ônibus tomba a caminho do Espírito Santo; três pessoas morreram

Um ônibus que estava a caminho do Espírito Santo tombou na BR-101 quando passava pelo distrito de São João do Paraíso, em Mascote, sul da Bahia, na madrugada deste sábado (2).

As primeiras informações são de que três pessoas morreram – dois capixabas e um mineiro – e cerca de 20 ficaram feridas. Ainda de acordo com informações preliminares, o ônibus havia partido do município de Dias d’Ávila, na região metropolitana de Salvador, e seguia para Aracruz.

Um dos passageiros, o soldador Fernando Ferreira, 27 anos, disse que o acidente aconteceu por volta das 0h30, em uma curva e que o motorista dirigia em alta velocidade.

Fernando contou que estava cochilando, acordou com o impacto e viu as pessoas caindo umas sobre as outras.

Um passageiro quebrou o vidro da janela e foi por lá que eles saíram do ônibus.

Reportagem: Keyla Cezini, com informações de Simony Giubert