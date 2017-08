Operador portuário é atingido por tiros na BR-101, na Serra

Um operador portuário, de 31 anos, foi atingido por tiros na BR-101, em Serra Sede, na Serra, na madrugada de domingo (20). A vítima ficou ferida no braço e no pé esquerdo. O caso aconteceu por volta de 1h no trevo de saída da BR-101, em Serra Sede.

Segundo informações da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o operador estava saindo do bairro e seguia para Bela Vista para deixar a namorada em casa. Em seguida, ele seguiria para sua casa em Fundão. No entanto, ao passar pelo trevo, um motoqueiro se aproximou do carro e efetuou vários disparos em sua direção.

A vítima não soube informar o que houve, pois não foi abordado pelo motoqueiro, e não soube explicar se foi tentativa de assalto ou reação do motoqueiro por ter sido fechado por ele no trânsito.

Ferido, o operador dirigiu até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Serra, onde pediu socorro. Ele foi levado até o hospital Jayme Santos Neves, onde foi medicado. O carro foi periciado no posto da PRF.

Com informações de Leone Oliveira