Orla de Meaípe é interditada para carros

Mais de 125 metros do muro de contenção caído, castanheiras derrubadas e parte da rua demolida. Esse é o cenário de destruição da orla de Meaípe, em Guarapari, que está interditada para carros.

Após as fortes ondas do final de semana, o mar levou grande parte da estrutura na orla do balneário e comerciantes e moradores temem que a água continue avançando e provoque mais prejuízos.

O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, esteve no local e disse que vai buscar recursos no governo do Estado para a realização das obras emergenciais.

Enquanto as obras não começam, a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Fiscalização optaram por interditar parte da Beira-Mar.

“O que fizemos de imediato foi interditar a rua que passa na beira-mar para evitar que as pessoas se machuquem. O risco aqui ainda é muito grande, principalmente porque a água vai minando por baixo e podemos ter deslizamentos a qualquer momento”, explicou a secretária municipal de Fiscalização, Cláudia Martins.

Com o avanço das ondas, na semana passada dois postes foram retirados da orla, o que também deixou a iluminação comprometida.

Reportagem: Felipe Pacheco, Roberta Bourguignon e Verônica Aguiar