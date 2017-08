Padre Anderson abre congresso com palestra sobre educação afetiva

O padre Anderson Gomes da Silva abre hoje, dia 24, o 7º Congresso Educacional das Escolas Particulares do Espírito Santo com a palestra “Educação Afetiva e Humanizadora”. Maior evento educacional do Espírito Santo, o evento realizado pelo Sinepe-ES tem como tema “A Educação que Humaniza” e acontece nos dias 24 e 25 de agosto de 2017, no Centro de Convenções de Vitória.

Gestores, diretores, coordenadores e pedagogos, bem como representantes do ensino público e entidades vinculadas à educação estão entre os participantes. A Rede Tribuna é uma das patrocinadoras do evento.

“Este encontro deseja inspirar as pessoas para que busquem soluções para despertar os gestores a inovar e transformar a gestão educacional dentro do cenário complexo que estamos vivendo, em que sociedade e empresas clamam por mudança”, destacou o presidente do Sinepe/ES, Antônio Eugênio Cunha.

Ao longo dos últimos anos, muito tem se falado sobre a escola humana e que humaniza. Esses são os conceitos que a educação do século XXI vem buscando semear, de forma que conduza crianças e adolescentes ao redor do mundo, contribuindo com o desenvolvimento de pessoas com autonomia de pensamento, moral, poder de decisão, assim como cidadãos engajados em provocar mudanças sociais.

SAIBA MAIS

7º Congresso das Escolas Particulares do Estado do ES

Quando: 24 e 25 de agosto de 2017

Tema: A Educação que Humaniza

Onde: Centro de Convenções de Vitória

PROGRAMAÇÃO

Dia 24 de agosto

9h – Credenciamento

10h – Abertura oficial

10h30 – “Educação Afetiva e Humanizadora, palestra com o ”Padre Anderson Gomes da Silva

12h – Intervalo para almoço e visitação aos estandes

14h – “Como ensinar valores, estimular inteligências e discutir emoções”, palestra com Celso Antunes

14h – “Como alinhar qualidade acadêmica e gestão trabalhando com competências e metodologias ativas no Ensino Superior”, worshop com Aparecida do Carmo Frigeri Berchior

15h30min – Intervalo e visitação aos estandes

16h – “Gestor escolar eficaz: como harmonizar os recursos materiais e humanos numa escola de qualidade”, palestra com Dalmir SantAnna

17h – Coquetel de integração

Dia 25 de agosto

9h – “Pedagogia da inclusão”, palestra com Geraldo Almeida

10h30 – Intervalo e visitação aos estandes

11h – “Relacionamento interpessoal nas escolas: otimizando o clima organizacional”, palestra com Jeanine Rolim

12h30 – Intervalo para almoço e visitação aos estandes

14h30 – “Gestão emocional: o papel da liderança no desafio de fazer”, palestra com Marcos Meier

16h – Encerramento