Padre de Cachoeiro de Itapemirim será ordenado bispo auxiliar do Rio de Janeiro

Escolhido pelo Papa Francisco em julho deste ano, o monsenhor Juarez Delorto Secco, de Cachoeiro de Itapemirim, será bispo auxiliar na Arquidiocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Até então pároco da Catedral de São Pedro Apóstolo e integrante do Clero da Diocese de Cachoeiro, no Regional Leste 2 da CNBB, o novo bispo auxiliará o cardeal Orani João Tempesta, Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro.

A ordenação episcopal do monsenhor será realizada no próximo sábado (09), às 16 horas, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim. Além do cardeal Orani João Tempesta, a cerimônia terá a presença de Dom Luiz Mancilha Vilela, arcebispo metropolitano de Vitória, e Dom Dário Campos, bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim.

Monsenhor Juarez Delorto Secco tem 47 anos é nascido em Cachoeiro de Itapemirim e dedicou grande parte da sua vida à igreja. Depois de ordenado bispo auxiliar, Juarez Secco será apresentado na Arquidiocese do Rio de Janeiro no dia 7 de outubro.

Weslei Radavelli