Papa critica “padres rígidos, que têm medo de se comunicar”

O jornal francês “Le Figaro” divulgou nesta sexta-feira (01) trecho de um novo livro sobre o papa Francisco.

No trecho divulgado, Francisco defendeu uma igreja mais aberta e voltou a criticar representantes da linha-dura da Igreja, em especial “padres rígidos, que têm medo de se comunicar.”

“É um tipo de fundamentalismo. Quando encontro alguém rígido, em especial se ele é jovem, eu digo para mim mesmo que ele está doente. Na verdade, estão procurando por segurança”, disse o pontífice.

O trecho divulgado pelo jornal diz ainda que o papa Francisco fez sessões semanais de análise durante seis meses durante os anos 1970. O papa não revelou por que começou as sessões e a identidade de sua psicanalista. Apenas disse que ela era mulher e judia.

“Por seis meses fui a ela uma vez por semana para jogar luz em algumas coisas”, diz o papa no trecho divulgado do livro. A obra reúne entrevistas do religioso ao sociólogo francês Dominique Wolton.

“Ela era muito boa, muito profissional…mas sempre se manteve em seu lugar”, disse o pontífice.

As sessões aconteceram quando o papa tinha 42 anos – ele tem 80. Nesse período, ele atuava em Buenos Aires durante a ditadura argentina.

O papa disse ter mantido contato com a psicanalista. “Um dia, quando ela estava prestes a morrer, ela me ligou. Não para receber os sacramentos, já que era judia, mas para um diálogo espiritual”, afirmou.

Na conversa, o papa comentou ainda a influência que diferentes mulheres tiveram na sua vida. “Aquelas que conheci me ajudaram muito quando eu precisei me aconselhar.”

Informações da Folhapress